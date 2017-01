Loiret : le don du sang en baisse à cause de la grippe et de la gastro

L'Etablissement Français du Sang lance un appel au don en région Centre Val de Loire et Poitou Charentes. La gastro-entérite en décembre, la grippe en janvier, ont ralenti le rythme des dons et les réserves sont en baisse, même si l'EFS se veut rassurant

"On sait par expérience que les donneurs se font plus rares pendant les fêtes de fin d'année, alors en général on anticipe début décembre, pour faire des réserves". Le docteur Jean-Yves Py est le directeur de l'Etablissement Français du Sang à Orléans. Mais ces précautions , l'EFS n'a pas pu les prendre le mois dernier, car l'épidémie de gastro-entérite est arrivée plus tôt que d'habitude. "Nos donneurs habituels, sûrement souffrants, sont venus moins nombreux en décembre". Et maintenant, c'est l'épidémie de grippe qui ralentit les dons. En région Centre Val de Loire, le seuil épidémique pour la grippe est atteint depuis l'avant-dernière semaine de décembre, on n'a sans doute pas encore atteint le pic des syndrômes grippaux, les consultations chez le médecin sont en hausse, les passages aux urgences également.

500 poches de sang en moins en janvier

La gastro, puis la grippe : aucun répit, donc, pour l'établissement chargé de la collecte du sang, et des dons en baisse sensible : "la semaine dernière, nous avons récolté environ 500 poches de moins que d'habitude pour un début janvier. Normalement c'est 6000 poches, on n'en a que 5500 en stock" explique Jean-Yves Py. Au niveau national, "l'objectif d'avoir 100 000 poches de sang en réserve fin décembre n'a pas été atteint" dit l'EFS dans un communiqué de presse. "Nous n'en avons que 88 000 en réserve".

Nous cherchons à faire revenir les donneurs de sang qui l'ont fait une fois ou deux et puis qui ont oublié

L'établissement lance donc un appel aux dons, même si Jean-Yves Py assure que "la situation n'est pas catastrophique et que chaque malade recevra les quantités de sang dont il a besoin pour se soigner". "Nous cherchons surtout, à travers cet appel aux dons, à convaincre les donneurs qui l'ont fait une fois ou deux et puis qui ont oublié, renoncé. Nous espérons relancer leur vocation, pour remplacer le temps qu'il faudra nos donneurs fidèles qui eux ne sont pas en mesure de nous aider parce qu'ils ont la grippe ou la gastro". La liste compète des collectes organisées dans le Loiret est disponible sur le site de l'EFS, dondesang.efs.sante.fr, ou sur place, à l'Etablissement Français du Sang, 190 rue Léon Foucault à Saint Jean de la Ruelle.