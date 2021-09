Loiret : le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles à partir du 4 octobre

Un décret publié au journal officiel ce jeudi matin donne la liste de 47 départements où le virus du Covid-19 circule moins vite désormais et où le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles élémentaires à partir du 4 octobre. Le Loiret en fait partie.

La liste des départements non-concernés par la fin du port du masque dans les écoles élémentaires vient d'être publiée ce jeudi matin dans le Journal officiel. Par déduction, dans les 47 autres départements, les élèves pourront enlever le masque à partir de lundi prochain dans les écoles élémentaires (à partir de 6 ans) : ce sera le cas dans le Loiret.

Rappelons en effet que le taux d'incidence est en baisse dans le Loiret, qui vient de passer sous le seuil d'alerte dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

J'aurais été plus prudente" (Chrystel de Filippi)

Interrogée en direct sur France Bleu Orléans, Chrystel de Filippi, adjointe LR à l'éducation à la Ville d'Orléans, estime que, certes," c'est une bonne nouvelle pour les enfants car on leur en demande beaucoup depuis le début de l'épidémie" de Covid-19. Mais l'élue dit qu'elle aurait été "plus prudente : ce qui m'inquiète c'est que la saison automnale arrive et qu'on a vu l'an dernier qu'il y a eu une recrudescence des cas avec la baisse des températures et le fait qu'on soit plus confinés. Je pense qu'on aurait pu attendre un mois pour avoir une visibilité sur la saison automnale".

Chrystel de Filippi, porte-parole LR du Loiret et adjointe au maire d'Orléans. 1er février 2021. © Radio France - Alexandre Frémont

Chrystel de Filippi ajoute à destination du gouvernement : "je sais que le gouvernement cherche à gagner des bons points mais au bout de quatre semaines de rentrée, on a n'a pas assez de recul. Ce n'est pas un bon calcul, on a eu 18 protocoles sanitaires dans les écoles l'an dernier, donc pensons aux agents et enseignants qui doivent els appliquer à chaque fois".

Interrogée, la direction académique des services de l'éducation nationale du Loiret n'a pas réagi à ce stade et pas (encore) communiqué officiellement auprès des élèves et des personnels.

Autres mesures qui découlent du passage du Loiret sous le seuil d'alerte : il n'y aura plus de jauges désormais dans le Loiret dans les discothèques et les salles de spectacle où les spectateurs sont debout.