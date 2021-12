Loiret : la commune de Beaugency mise sur la téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux

Des médecins généralistes accessibles en quelques clics. Depuis le début du mois de décembre, une borne de téléconsultation est installée dans la maison France Services, à la maison de l'Agora de Beaugency dans le Loiret. Un dispositif qui permet de pallier le manque croissant de médecins dans le secteur. "Il n'y a plus de médecin généraliste à Beaugency", regrette le maire de la commune, Jacques Mesas. À proximité, à la maison de santé de Tavers, le nombre de médecins s'est encore réduit cette année. "Il y a eu un départ cette année, et un autre est programmé pour l'an prochain", poursuit l'élu.

Un médecin en moins de vingt minutes

Le fonctionnement est simple : le patient se rend à la maison de l'agora de Beaugency, en face de l'hôpital, et s'installe derrière la borne. Il lui suffit d'introduire sa carte vitale, créer son compte, renseigner quelques informations sur sa santé et ses symptômes. En une vingtaine de minutes, maximum, un médecin est disponible derrière l'écran, garantit Médadom, le service à l'origine de cette borne. Au cours de la consultation, le patient peut être amené à s'auto-ausculter. Face à lui, six outils sont mis à sa disposition : guidé par le médecin il pourra prendre sa température, son pouls, sa tension... "On propose un accompagnement, pour aider notamment les séniors", explique Jacques Mesas. "Mais la machine reste très intuitive et simple d'utilisation."

Le délai d'attente pour une consultation à distance est inférieure à vingt minutes en moyenne sur cette borne de téléconsultation à Beaugency. © Radio France - Cécile Da Costa

Paulette Bouchard, 85 ans, est la première à avoir utilisé cette borne de téléconsultation à Beaugency. "Tout s'est très bien passé, on m'a montré comment ça fonctionnait, le médecin m'a posé des questions et je suis repartie avec mon ordonnance", se réjouit-elle alors qu'elle n'arrivait pas à obtenir de rendez-vous chez son médecin traitant dans une commune voisine. Pour elle, le manque de contact physique avec son médecin n'est pas un souci. "Vous savez, de toute façon les consultations habituellement sont très expéditives. Là, au mois, j'ai été soignée."

Une consultation rapide, avec un médecin exerçant en France, et sans avance de frais. "Tout est pris en charge y compris la part mutuelle", précise le maire de la commune. "Il y a une imprimante dans la pièce pour repartir avec son ordonnance, ou il y a même la possibilité d'envoyer directement l'ordonnance à sa pharmacie." Le patient peut aussi être orienté vers un spécialiste, avec une ordonnance, voire les urgences en fonction de son état de santé.

Cette borne ne remplace pas un médecin mais c'est un supplément de service nécessaire pour les jeunes et les séniors - Jacques Mesas, maire de Beaugency

La borne est financée pendant un an par la Banque des Territoires, dans le cadre d'une année d'expérimentation. Si elle porte ses fruits, la commune compte bien garder le dispositif. L'abonnement s'élève à environ 300 euros par mois, pris en charge par la municipalité à la fin de cette première année.

Un investissement moindre, qui vaut le coup selon le maire. "Cette borne ne remplace pas un médecin mais c'est un supplément de service nécessaire pour les jeunes et les séniors", estime-t-il. "Le Covid a montré que de plus en plus de personnes ont eu recours à la consultation en visio, c'est quelque chose qui commence à entrer dans les mœurs." En parallèle, la commune cherche à attirer de nouveau médecins, des discussions sont en cours avec la région pour permettre l’installation d’un premier médecin généraliste salarié en 2022.