LOL project à Dijon : ce photographe saisit les éclats de rire des patients et des soignants

David Ken se déplace dans les hôpitaux pour photographier les éclats de rire de malades et d'aides-soignants. Ça s'appelle le LOL project : l'équipe était lundi et mardi à Dijon, au centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc.

Côte-d'Or, France

Faire du bien avec le rire... C'est le projet de ce photographe. David Ken se déplace dans les hôpitaux pour prendre en photo les malades et les soignants. Il photographie leurs éclats de rire et il était lundi et mardi à Dijon, au centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc.

Ça s'appelle le LOL project : LOL, l'acronyme de « laughing out loud », en français « rire aux éclats ». Un moyen pour les malades, et les aides soignants, d'oublier un instant leur quotidien et d'éclater de rire, grâce au photographe et sa méthode un peu secrète.

"2 personnes vont rentrer, ils se connaissent peu, ou pas vraiment bien, explique David Ken. L'idée c'est qu'ils s'amusent, et qu'ils passent un bon moment. Mais je ne vais pas révéler ce qu'il se passe à l'intérieur de cette pièce, c'est une surprise!"

Une parenthèse dans leur quotidien

Dans une pièce de l'hôpital, les patients et les soignants défilent par duo, les uns après les autres. La séance photo provoque des éclats de rire chez Camille, manipulatrice en radiothérapie au centre : "C'était une séance de sport, rigole Camille. On a du s'asseoir sur une seule fesse, avec la jambe dans le vide, on a même failli s'embrasser sur la bouche !" Juste à côté d'elle, Magalie, sa patiente, est elle aussi hilare : "On se sourit tout le temps, on est assez folles pour le faire."

Sylvie, infirmière au centre, est venue accompagner d'un patient : "Ça fait 13 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vois ça. Ça change du côté lourd des soins, et de l'accompagnement du patient dans des moments plus ou moins difficiles. Là, c'est tout en légèreté, ça créé une complicité, dans la joie et la bonne humeur. Ça fait du bien aux patients et à nous."

Le rire, bénéfique pour la santé

Chaque duo patient/aide-soignant repart avec ses photos. Ensuite, elle seront toutes affichées en sur les murs du centre. Selon le photographe, le rire a des effets positifs sur la santé : "Le plus important c'est le bénéfice immédiat du rire, on déclenche des endorphines, le meilleur remède contre le stress. Ensuite, on fait du bien aux autres, rien qu'en regardant les photos."

Depuis 2009, plus de 16.000 éclats de rires ont été photographiés dont 2800 dans les hôpitaux. L'équipe du LOL project intervient aussi dans des entreprises, pour tisser du lien entre les employés.