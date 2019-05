Lons-le-Saunier : des médecins réquisitionnés par le préfet du Jura pour assurer les urgences de l'hôpital

Lons-le-Saunier, France

La situation est désormais critique à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Des médecins sont réquisitionnés depuis ce mardi soir, par le préfet du Jura, pour assurer les soins aux urgences. Une mesure mise en place, en urgence, pour faire face au manque de personnel. Certains médecins sont en grève, pour réclamer plus de moyens, et d'autres en arrêt maladie.

En plus de ces réquisitions, les autorités ont décidé de faire appel aux SMUR des départements limitrophes pour intervenir dans le Jura, et de renforcer les équipes de pompiers du service de santé et de secours médical.

Le préfet en appelle à la déontologie des médecins

Dans un communiqué, le préfet du Jura et l'Agence régionale de santé appellent les médecins à faire preuve de responsabilité : "La déontologie médicale et le sens des responsabilités des professionnels concernés doivent les conduire à placer l'intérêt des patients au-dessus de tout autre considération."