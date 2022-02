Loriol-sur-Drôme : une borne de téléconsultation dans une pharmacie

Tous les jours, une dizaine de patients se dirigent dans une petite pièce isolée du reste de la pharmacie pour consulter un médecin. À l'intérieur de cet espace règne une petite borne de téléconsultation équipée d'un tensiomètre, un oxymètre de pouls, une dermatoscope, un stéthoscope, un thermomètre sans contact et surtout une caméra pour être visible du docteur qui consulte à distance.

Carine, une mère de famille loriolaise vient justement consulter pour un problème d'allergie. Elle insère sa carte vitale et patiente huit minutes avant qu'un médecin n'apparaisse sur l'écran. Comme lors d'une consultation classique le médecin écoute la patiente et peut lui demander d'utiliser le matériel médical pour qu'elle s'ausculte elle-même. Jamais le patient n'est livré à lui-même, le médecin accompagne ce dernier pour l'auscultation et le pharmacien peut même venir en aide.

Un gain de temps pour les patients

Pour Carine qui doit attendre six mois avant d'obtenir un rendez-vous avec un dermatologue, cette téléconsultation est une aubaine. Le généraliste lui prescrit une crème en attendant sa consultation chez un spécialiste. L'ordonnance est immédiatement envoyée à la pharmacie et à la patiente par mail. Cette dernière n'a plus qu'à sortir de la pièce pour se rendre en caisse et récupérer son traitement.

Un moyen de lutter contre la désertification médicale

L'officine loue cette machine 200 euros par mois et bénéficie d'une aide de la Sécurité Sociale dans ce secteur où il est difficile d'obtenir un rendez-vous avec un généraliste. C'est pour cette raison que Jean-Pierre Fresquet, le gérant de la pharmacie des Portes du Soleil à Loriol-sur-Drôme a fait le choix d'investir dans cette machine. Il explique "nous avons eu énormément de départs successifs de médecins ces derniers temps, des départs à la retraite et de désinstallations. Aujourd'hui nous sommes dans une zone rurale qui souffre énormément de la pénurie de médecins. Cette borne permet aussi le renouvellement des ordonnances. Cette solution contribue également au désengorgement des urgences. Ici vous avez un rendez-vous en moins de dix minutes et finalement tout le monde y trouve son compte."

Ici vous avez un rendez-vous en moins de dix minutes

Les résidents de l'EHPAD de Loriol-sur-Drôme vont y trouver leur compte car ces retraités qui éprouvaient des difficultés pour rencontrer un docteur rapidement pour le renouvellement des ordonnances ont déjà prévu de s'y rendre régulièrement.