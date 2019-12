Lorraine : gare à la gastro pendant les fêtes de fin d'année

La région Grand Est est aujourd'hui sur le podium des régions touchées par la gastro de fin d'année. Selon le réseau Sentinelles, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont particulièrement touchées.

Le Grand Est est la troisième région la plus touchée par les diarrhées aiguës en ce mois de décembre.

Lorraine, France

Ce n'est clairement pas un cadeau. En Lorraine, la gastro-entérite s'invite aux dîners de fêtes de fin d'année. Selon le réseau de recherche et de veille en soins de premiers recours Sentinelles, les habitants du Grand Est sont particulièrement concernés par la gastro en ce moment.

Toujours selon le réseau Sentinelles, la région Grand Est se situe sur le podium des diarrhées aiguës, juste derrière les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Avec, en moyenne, 224 cas répertoriés pour 100.000 consultations entre le 9 et le 15 décembre 2019. Par endroits, on dépasse les 300 cas.

La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont particulièrement concernées par la gastro-entérite - Capture d'écran - Sentinelles

Sur la carte publiée par les autorités, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont les plus touchées par ces diarrhées aiguës. Les autorités conseillent, avant tout, de bien se laver les mains car il s'agit du principal vecteur de transmission du virus.

Si vous êtes déjà malades, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et à privilégier des aliments comme du riz, des pâtes et des céréales. Mangez également du pain et des légumes cuits (des carottes, notamment).