Lorraine : l'EFS manque de donneurs de sang et tente des opérations originales pour séduire

Le Centre Pompidou de Metz s'est transformé en centre de don de sang le temps d'une journée, ce mardi. Dans l'auditorium du musée, les donneurs affluent, pour répondre aux besoins de l'Établissement français du sang (EFS) : "Actuellement, nous sommes à moins de 85 000 poches de sang en stock au niveau national", se désole Diana Berriot, médecin à l'ESF de Metz. "C'est confortable pour nous quand nous sommes à environ 110 000 poches."

ⓘ Publicité

Attirer les donneurs est l'objectif de cette initiative, le cadre du Centre Pompidou offre les conditions parfaites. "Moins de 5% des personnes en âge de donner leur sang le font. Elles sautent le pas quand elles voient une affiche et le lieu est également emblématique donc cela peut les attirer", explique Diana Berriot. Au total, plus de 20 nouveaux donneurs ont répondu présent à l'appel de l'EFS.

Un billet pour le Centre Pompidou offert

Parmi les donneurs présents, Thomas, 23 ans, vient donner son sang pour la deuxième fois de sa vie : "Si je peux donner quelque chose qui peut sauver une vie, je me dis : pourquoi ne pas le faire ? Ici l'atmosphère est différente et chaleureuse, donc on se détend plus facilement", explique l'étudiant en informatique. Si le Centre Pompidou est fermé les mardis, les donneurs pourront revenir pour visiter le musée. Ils se sont vus offrir un billet valable un an.

Pas besoin d'attendre une opération de l'EFS pour donner son sang, il suffit d'aller dans la maison du don la plus proche, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50kg.