Lors de leurs activités en mer, surfeurs et baigneurs sont-ils exposés à des contaminants chimiques ?

Des surfeurs et des nageurs de la côte Atlantique et de Méditerranée ont été équipés de capteurs de pollution chimique pour savoir si leur pratique favorite a des impacts sur leur santé. Une étude portée par l’fremer. Les premiers résultats seront connus au printemps.

Hydrocarbures, médicaments, engrais présents dans la mer, ont-ils des impacts sur la santé des surfeurs et des baigneurs qui passent de nombreuses heures dans l'eau ? Pour le savoir, une trentaine de surfeurs et de baigneurs de la côte Atlantique et de Méditerranée ont été équipés à partir de l'été 2021 de capteurs capables de mesurer les concentrations en polluants chimiques organiques et métalliques dans la mer.

Un projet porté par l’Ifremer, Surfrider Fondation Europe, le CNRS et l’Université de Bordeaux.

On passe entre sept et vingt jours d'immersion totale dans l'eau

Pour l’instant, aucune donnée scientifique ne permet de savoir si les surfeurs sont exposés ou non aux polluants chimiques. C’est pour cette raison que Surfrider Fondation Europe s’est rapprochée de l’Ifremer. "Pour vous donner une idée, si je cumule sur toute une année, on passe entre sept et vingt jours d'immersion totale dans l'eau" raconte Marc Valmassoni de l’association Surfrider Foundation Europe. "20 jours, c'est quasiment trois semaines dans l'eau. Quels risques prend-on finalement ? C’est ça que l’on a voulu savoir" en lancant ce projet expérimental "Curl".

C’est Farida Akcha, écotoxicologue au centre Ifremer Atlantique à Nantes qui leur propose alors une idée : pourquoi ne pas équiper les pratiquants d’échantillonneurs passifs utilisés pour la surveillance de la contamination chimique en mer ? "Au départ, en tant que chercheur en écotoxicologie marine, je leur ai bien rappelé que l'Ifremer ne s'intéressait pas forcément aux effets de la contamination chimique sur l'homme, mais plutôt sur les écosystèmes marins. Mais comme ils ont été très attentifs à nos recherches, j’ai proposé à des surfeurs de porter au moment de leur activité nautique ce qu'on appelle des échantillonneurs passifs. Ce sont des membranes qui permettent d'accumuler les contaminants chimiques qui se trouvent dans l'eau au moment de l'activité de baignade ou de surf ".

Des baigneurs et surfeurs équipés de capteurs - Camdamphotography

30 à 100 h d’immersion pour mesurer leur exposition aux cocktails chimiques

Mais pour avoir des résultats probants, ces capteurs doivent être immergés entre 30 h et 100 heures de manière discontinue. "Les surfeurs ou les baigneurs qui s'équipent de ces capteurs doivent les porter dans l'eau puis, au moment du retour à la maison, ils doivent les stocker dans leur frigo, à quatre degrés, de manière à pouvoir les réutiliser lors de leurs prochaines sorties" explique Farida Akcha, du centre Ifremer de Nantes.

"Il a fallu beaucoup de temps d’immersion surtout entre midi et deux pour pouvoir faire ces analyses. Ça représente entre 50 et 100 sessions d’environ une à deux heures dans l’eau" explique Marc Valmassoni de l’association Surfrider Foundation Europe. "Les baigneurs ont comptabilisé au moins 200 sorties en mer parce qu’ils restent moins longtemps dans l’eau ".

Plusieurs types de polluants recherchés

"On a fait un choix de s'intéresser à tout ce qui est cosmétique, produits phytosanitaires, engrais, pesticides, fongicides, herbicides. Les produits pharmaceutiques également comme le paracétamol et les métaux lourds" poursuit Marc Valmassoni.

Les résultats seront connus dans le courant du printemps 2022. Ce projet devrait être étendu à l’échelle nationale et européenne.