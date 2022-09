Loto du patrimoine : 390.000 euros attribués à la Porte Beucheresse à Laval

Pour cette cinquième édition du Loto du patrimoine, des aides sont d’ores et déjà accordées à chacun des 18 sites emblématiques sélectionnés par la mission pilotée par Stéphane Bern. Une enveloppe de 390.000 euros est débloquée pour la Porte Beucheresse, à Laval.

Pour cette cinquième édition du Loto du patrimoine, des aides sont d’ores et déjà accordées à chacun des 18 sites emblématiques sélectionnés par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Les projets sont dotés en fonction de leur besoin de financement. Cette année, les dotations sont comprises entre 300.000 et 500.000 euros, pour un montant global de 8,1 millions.

Une dotation de 390.000 euros est accordée pour la restauration de la Porte Beucheresse, située dans le Vieux-Laval, et classée au titre des monuments historiques La remise du chèque se déroulera ce dimanche 18 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une collecte de dons sera également lancée lors de cette manifestation.

"Une fois restaurée, la porte Beucheresse, aujourd'hui fermée au public, sera rendue au public après d’importants travaux d’accessibilité et un accès notamment à son toit-terrasse panoramique. Un circuit d’interprétation sera également créé. Il sera basé sur la découverte du lieu, de son histoire militaire, mais surtout de sa fonction de lieu de vie. Enfin, une expérience virtuelle sera proposée aux visiteurs afin d’expliquer la vie et le rôle du Douanier Rousseau dans la définition de l’art moderne" détaille la fondation du patrimoine.

►► Le lieu et son histoire : le site qui vit naître le Douanier Rousseau

Au XIIIe siècle, l'enceinte urbaine de Laval était un ensemble primitif long de 1 km, muni de 6 ouvertures, dont il ne reste aujourd’hui que la porte Beucheresse. Celle-ci était destinée à contrôler l'accès à la ville close depuis la route de Craon et le haut du plateau. Transformée en lieu d'habitation et de commerce au XIXe siècle, cette porte devint notamment le lieu de travail de Pierre Corbineau, architecte et maître retablier du Grand Siècle. Elle fut aussi le lieu de naissance, le 21 mai 1844, d'Henri Rousseau dit le « Douanier Rousseau », représentant majeur de l'art naïf. Cependant, l'échec du commerce familial conduira le peintre à quitter Laval pour Angers puis Paris. C'est là qu'il sera reconnu par un cénacle d'artistes précurseurs de l'art moderne ainsi que par un autre Lavallois : Alfred Jarry, le père du "Roi Ubu".