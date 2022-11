Loudun : dans le cadre du CNR, soignants et élus échangent pour améliorer l'accès aux soins

Un mois et demi après le lancement du premier volet du Conseil National de la Refondation, dédié à la santé, les premières concertations ont eu lieu dans la Vienne. Organisées par la délégation départementale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et par la préfecture, elles prennent la forme de moments d'échange, entre soignants, élus et citoyens. Chacun est libre de "discuter librement sur les solutions, pas sur les problèmes", comme l'indiquait le ministre de la Santé le 3 octobre - solutions pour améliorer le système d'accès aux soins. Une première réunion s'est tenue le 4 novembre à Montmorillon et une seconde le 14 novembre à Loudun.

En ouverture de cette dernière, une présentation du bassin démographique et de l'offre de soins a été réalisée. Sans surprise, le Loudunais est sous-doté en médecins, généralistes et spécialistes. Il manque notamment des infirmiers libéraux, des orthophonistes et des sages-femmes, ainsi que des kinésithérapeutes et des chirurgiens-dentistes, de manière encore plus marquée. Le territoire ne compte que 13 médecins généralistes, pour près de 25.000 habitants.

Attirer de nouveaux médecins

Pour combler ces manques, l'une des priorités est l'attraction de nouveaux professionnels. de santé Henri Dieulangard, président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Vienne, relaie les attentes des jeunes médecins. "Ils souhaitent travailler en groupe, dans des maisons médicalisées, à plusieurs, en "staff" comme à l'hôpital". De moins en moins de médecins souhaitent par ailleurs réaliser des visites à domicile, souvent faute de temps. Henri Dieulangard prône donc le développement du transport de patients.

De leur côté, les infirmiers proposent une plus grande délégation de certaines tâches. "Une personne qui a une plaie, on est tout à fait capable de la prendre en charge sans appeler le médecin", cite en en exemple Magalie Matuz, infirmière libérale aux Trois-Moutiers et représentante du collectif "Santé en danger". Elle préconise également que les infirmiers puissent faire des prescriptions en première intention - ils peuvent aujourd'hui prescrire mais jamais sans l'accord préalable du médecin. "Ça aiderait, car ça soulagerait le médecin de ce qu'on appelle la bobologie."

Tous les participants insistent sur le fait qu'une meilleure coordination des soignants sur le territoire est nécessaire, notamment sur la gestion des dossiers des patients. La création, prochainement, d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) dans la Vienne, devrait œuvrer à cela. Les propositions issues de ces réunions sont ensuite transmises de l'ARS départementale à l'ARS régionale. Des élus, députés, maires et sénateurs, sont également présents pour écouer les solutions proposées.