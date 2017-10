Love Baguette : acheter son pain et faire un don pour la recherche contre le Sida

Du 11 au 18 octobre, des boulangeries proposent partout en France une baguette pas comme les autres. La Love Baguette est une opération nationale de l'association AIDES pour aider la recherche contre le Sida. En Gascogne, six boulangeries participent à l'opération.

Acheter son pain et faire un don pour la recherche contre le Sida. C'est l'opération originale lancée depuis ce mercredi par l'association AIDES. La Love Baguette est une baguette en forme de ruban, symbole de la lutte contre le sida. Elle est vendue deux euros, un euro est reversée à l'association. "Le pain les Français aiment bien, il y a des boulangeries presque encore partout... C'est une ouverture un peu spécifique parce qu'on va toucher tout le monde : les familles, les personnes âgées... Donc c'est une sensibilisation un peu différente" explique Pascal Tribou, le responsable de Aides pour l'Aquitaine...

En France, 30.000 personnes ignorent leur séropositivité. Une personne dépistée tôt et placée sous traitement conservera une espérance de vie proche de la normale et constituera un rempart contre la propagation du VIH. Le dépistage est aujourd'hui le premier levier pour mettre fin au sida. L'argent ainsi récolté permettra à l'association d'acquérir davantage de kits de dépistage et de financer de nouvelles actions. Un kit de dépistage rapide coûte 7.20 euros, avec l'opération Love Baguette Aides espère pouvoir en financer plus de 30.000.

En Gascogne, six boulangeries participent à l'opération. Parmi elles, Au Royaume des Délices, la boulangerie du Houga, dans le Gers. David Véron, le boulanger, n'a pas hésité une seconde quand on lui a proposé de participer à l'opération : "Je suis sensible à ce sujet là. Il faut donner un coup de main".

Au Houga, la Love Baguette se vend plutôt bien constate Aurore : "Pas mal de personnes demandent pourquoi et combien de temps ça va durer. On leur explique que c'est pour une association, qu'on fait payer deux euros la baguette et qu'on reverse un euro dans la petite boîte qu'il y a là, comme ça on le fait devant eux... Cela fonctionne bien ! On eu 16 baguettes vendues dans la journée."

"Si ça peut contribuer à une bonne action, je suis prête à participer" explique cette cliente qui vient d'acheter une Love Baguette"c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça ! le fait que ça se passe dans le boulangeries c'est très bien parce que je pense que ça touche beaucoup de monde."

Vous trouverez des Love Baguettes jusqu'à mercredi prochain