Love cuisine, un ouvrage de recettes familiales pour remercier l'hôpital d'Auxerre

C'est un livre de recettes de cuisine familiale, dont les co-auteurs sont "mère et fille". Christy Love et Marie Sadron ont publié cet ouvrage en mars 2022, l'originalité : les bénéfices seront reversés à un service de l'hôpital d'Auxerre , pourquoi ? A découvrir ici !

les illustrations dans Love cuisine , elles aussi faites maison ! - Christy Love

Rappelez -vous , mars 2020, la France découvre le covid 19, nous voila confinés, confrontés à ce virus dont on ne sait pas grand chose encore. Les premiers malades français sont ceux qui reviennent de voyage, d'abord de Chine , puis d'autres pays. C'est aussi l'époque où, tous les soirs, dans l'Yonne comme partout en France, à 20 h nous allons à la fenêtre pour applaudir et rendre hommage aux personnels de santé qui se démènent pour soigner ceux et celles qui sont touchés par le coronavirus.

une des illustrations a retrouver dans Love cuisine - Christy Sadron

Christy Love, est une new-yorkaise de 74 ans , installée dans l'Yonne depuis de très nombreuses années, après avoir suivi son mari icaunais. En mars 2020, alors qu'elle revient d'un voyage à l'étranger, elle est prise de courbatures, de forte fièvres, son état de santé est si inquiétant qu'elle est transportée aux urgences de l'hôpital d'Auxerre. Elle ne le sait pas encore, mais c'est bien le covid 19. Christy sera suivie quelques jours plus tard par son mari, lui aussi a contracté le covid, elle passera une quinzaine de jours dans le service destiné à soigner les victimes du coronavirus.

. - Chrity Love

Christy n'est pas du style à se plaindre, pas une femme qui se laisse aller non plus à perdre le moral , mais dans cette période, et tandis que sa fille, Marie est elle à Los Angeles, elle est accompagnée, choyée par les personnels soignants de l'hôpital. Christy qui se souvient parfaitement de cette période et des aides soignants qui se sont occupés d'elle : "c'est toujours merveilleux dans un hôpital d'avoir des gens qui sont attentifs, qui sont sympathiques et là , ils étaient super...Je n'ai jamais vu un visage qui était un petit peu morne, ils étaient toujours de bonne humeur, vraiment héroïques".

. - Christy Love

Il y a deux ans, tout le monde les applaudissait, aujourd'hui, ils poursuivent leur travail, souvent, loin des projecteurs, sauf pour Christy Love et Marie Sadron, la mère et la fille qui n'ont pas oubliées et qui ont donc publiées Love cuisine pour donner les bénéfices de ce livre de recettes à ceux et celles qui étaient en première ligne pour se battre contre le covid. Ce sera donc pour un service de l'hôpital d'Auxerre, mais pourquoi avoir compilé ces recettes familiales ? Peut-être à cause d'une tarte aux prunes avec crumble, confectionnée dans les cuisines de l'hôpital d'Auxerre et qui a laissé un très bon souvenir à Christy. Et Christy, la cuisine, elle connait, Marie sa fille aussi, elle qui pendant le premier confinement en 2020 est chef à domicile à Los Angeles.. Alors tout devient évident, cette passion pour la cuisine , ce sera l'outil pour remercier les personnels de l'hôpital d'Auxerre.

. - Christy Love

Quelques recettes maison, un poulet rôti, avec des pommes de terres sautées, la célèbre mousse au chocolat de madame Love, ses soupes, ses plats en sauce. des recettes familiales traditionnelles, simples mais terriblement bonnes : "personne ne s'est jamais plaint" explique avec humour la new-yorkaise, Marie sa fille confirme et conclue : " ça nous a rendue super joyeuses de le faire comme ça, c'est ce qui nous a motivé en fait de ne pas le faire pour nous, enfin on le fait pour nous aussi, on est contente d'avoir toutes ces recettes compilées, mais que ce soit pour l'hôpital ".

. - Christy Love

Si vous souhaitez vous aussi rendre hommage aux personnels soignants, vous pouvez acheter Love Cuisine en cliquant ici

Christy Love et marie Sadron sont en dédicace , le 21 mai 2022 à l'espace culturel Leclerc d'Auxerre (11h), le 24 mai à l'amicale de l'hôpital d'Auxerre (de 11h30 à 14h30), les 27 et 28 mai au Carrefour Market d'Auxerre (de 10h à 13h et de 15h à 18h). Love Cusine coute 20 euros, vous pouvez aussi le commander sur le compte Instagram de Marie Sadron.