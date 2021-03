Lovelybag veut épauler les femmes opérées d'un cancer du sein en Centre-Val de Loire

Lorsque les femmes subissent une ablation du sein, elles doivent supporter, pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, des drains : de longs tubes reliés à des bouteilles qui permettent d'évacuer les sécrétions, et qui peuvent avoir un aspect un peu effrayant... D'où l'idée de l'association Lovelybag : leur offrir un sac en tissu qui puisse cacher ces drains et de retrouver un peu de dignité.

Un outil dans l'accompagnement psychologique

"Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses femmes qui viennent d'être opérées se retrouvent avec un sac plastique, voire un sac poubelle, pour envelopper ces drains, et ce au vu du conjoint, des amis et de la famille, explique Joan Deldycke, porte-parole de l'association et habitante de Romorantin (Loir-et-Cher). Ce n'est évidemment pas la meilleure des choses d'un point de vue psychologique, certaines patientes doivent supporter cela pendant un mois et demi et c'est une souffrance supplémentaire dans l'épreuve du cancer du sein. "

La présence visible des drains est aussi un frein qui décourage ces femmes à sortir de leur lit alors que "pour permettre aux sécrétions de partir plus rapidement, la marche est vivement conseillée". Le sac, baptisé "lovelybag" - et qui a aussi une version "pocket" - a donc un intérêt à la fois esthétique, pudique et pratique.

Exemples de "lovelybag" confectionnés par l'association - DR

"Le lovelybag ressemble un peu à un sac japonais, il peut tenir à un bras, il a une forme arrondi qui fait penser à un sein, cela ne gêne pas les infirmières pendant leur soin, tout ça a été réfléchi", souligne Joan Deldycke. Le principe du lovelybag est en effet né en Belgique il y a 2 ans et commence à apparaître en France, avec de premiers partenariats signés avec des établissements hospitaliers à Niort et Lille.

Recherche bénévoles et partenariats

"Aujourd'hui, nous recherchons des dons de tissu, des couturières bénévoles, des imprimeurs et bien sûr des hôpitaux ou des cliniques qui opèrent du sein pour distribuer les lovelybag : chaque sac est personnalisé, avec un petit mot d'encouragement pour soutenir la personne qui le recevra." L'hôpital de Blois a déjà fait part de son intérêt.

Pour entrer en contact avec l'association : centre-val-de-loire@lovelysolidarity.org ou par téléphone 06.37.39.70.54.