Lozère : un camion de vaccination dans les territoires isolés pour lutter contre la Covid-19

Le camion sillonne la région Occitanie depuis la mi-mars. Depuis le début de la semaine, le camion de vaccination arpente la Lozère pour vacciner. Cette unité mobile permet de couvrir les territoires enclavés et éloignés des centres de vaccination. Le véhicule est organisé comme un véritable centre de soins, avec un espace d’accueil des patients et de préparation des vaccins et deux salles de vaccination.

Le camion Proxivaccin est installé à côté de l’école et de la marie du village. 130 créneaux ont été attribués pour les habitants de Malbouzan et des communes voisines. C'est la maire, Xavier Poudevigne qui s'est chargé de faire venir le camion : "il y a beaucoup d'agriculteurs qui, quand on leur donne rendez-vous au milieu d'une journée, refusent d'aller à droite ou à gauche, alors que là, ils sont juste à côté et ils viennent. Ça a permis quand même une vaccination de pas mal de personnes sur un secteur qui, finalement, est très rural et surtout très éparpillé. Certaines personnes refusaient d'aller en ville. Donc, c'est un service que les régions nous apportent et c'est vraiment quelque chose de très agréable".

