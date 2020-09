Lubrizol : début d'une étude sur les éventuelles conséquences sur la santé des habitants

Santé Publique France débute cette semaine une étude pour évaluer la santé et la qualité de vie de la population après l'incendie de l'usine Lubrizol et de Normandie Logistique à Rouen. 5.200 personnes de Seine-Maritime vont répondre à un questionnaire.

Cette enquête est la première étape d'un ensemble d'études épidémiologiques mis en place par Santé Publique France pour évaluer l’impact global sur la santé de l'incendie de l'usine Lubrizol survenu le 26 septembre 2019 à Rouen.

4.000 adultes et 1.200 enfants ont été tirés au sort par l'Insee dans 122 communes du département de la Seine-Maritime. L'étude aurait dû débuter en mars mais été retardée pour cause de la Covid-19. "Une première partie va interroger les personnes sur leur perception de l'exposition aux nuisances générées par l'accident et sur leurs symptômes ressentis. Une deuxième va les interroger sur leur santé au moment du questionnaire", a expliqué ce mercredi matin sur France Bleu Normandie le docteur Pascal Empereur-Bissonnet, conseiller scientifique à la direction des régions de Santé Publique France.

Parallèlement, la même étude sur 1.250 personnes adultes et enfants, sera menée sur une population témoin, dans la région du Havre, à des fins de comparaison.

Les premiers résultats de cette enquête de santé seront connus fin 2020-début 2021. Ce n'est que le premier volet du dispositif qui prévoit aussi une surveillance sur plusieurs années de plusieurs indicateurs de santé : la fréquence de certains cancers, les maladies chroniques, le nombre et les causes de décès ou les issues de grossesses. Cette surveillance menée à partir du système national des données de santé (SNDS) concerne cette fois les 350 000 habitants de la Seine-Maritime.

Par ailleurs, les salariés des deux entreprises touchées par l'incendie, Lubrizol et Normandie Logistique ainsi que tous les professionnels qui sont intervenus lors de la catastrophe (pompiers, policiers) vont bénéficier d'un suivi particulier des Services de santé au travail.

Interview du docteur Pascal Empereur Bissonnet. Copier