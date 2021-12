Luc Duquesnel, coordinateur de la vaccination en Mayenne : "il y a un Moderna bashing qui crée des conflits"

Le gouvernement incite à une dose de rappel contre le Covid-19 mais beaucoup de Français redoutent le vaccin Moderna. Des patients, qui ont pris un rendez-vous pour une vaccination Pfizer, se voient parfois proposer le Moderna. Un changement qui n'est pas toujours bien accepté.

La Haute Autorité de Santé a recommandé d’utiliser le Pfizer pour les personnes de moins de 30 ans en raison des risques, minimes mais existants, de développer une myocardite ou une péricardite. Les deux vaccins en fait reposent sur la même technique, l’ARN messager, et les interchanger ne pose pas de problème, selon les scientifiques.

"Avec Moderna, on ressent, chez certains patients, de l'agressivité"

Cette polémique et les hésitations sont donc vaines estime le médecin mayennais, Luc Duquesnel, président du syndicat des généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français, interrogé sur France Info : "quand on dit aux gens qu'on va faire la vaccination avec Moderna, on ressent de l'agressivité de la part de certains patients qui veulent du Pfizer. Et pourtant c'est la même efficacité. Il y a un Moderna bashing qui n'est en rien justifié et qui crée des conflits dans les centres de vaccination. C'est de l'agressivité verbale, certains repartent. Il y a un climat de tension, ce n'est pas très agréable".