Lucile Vigué, une jeune Toulousaine récompensée pour son travail scientifique sur les bactéries

Lucile Vigué et deux autres Haut-garonnaises ont été récompensées par la Fondation L'Oréal et l'Unesco

Elles sont trois originaires de Haute-Garonne à être récompensées du Prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science ce mercredi, à l'occasion de la Fête de la Science (7-17 octobre). Parmi elles, Lucile Vigué étudie les bactéries et leurs mutations, s'interroge sur leur propagation dans la société et leur résistance aux antibiotiques. Elle travaille sur le sujet par le biais d'une thèse menée au laboratoire IAME de l'hôpital Bichat à Paris. C'est grâce à ce travail que la jeune toulousaine est récompensée.

C'est durant sa jeunesse que Lucile Vigué découvre les sciences, grâce à des évènements organisés par la ville de Toulouse "il y avait une émulation, ces souvenirs d'enfance ont sans doute joué dans mon parcours". Elle raconte aussi son admiration pour des professeurs rencontrés tout au long de sa scolarité toulousaine, jusqu'en classe préparatoire. "Je pense particulièrement à ma professeure de mathématiques au collège Emile Zola. Elle arrivait à transmettre ce plaisir d'étudier dans chaque exercice, de montrer à quel point c'était beau et amusant, c'était un jeu de résoudre les maths, un jeu accessible à tous et pas réservé à une élite". Désormais, Lucile Vigué a trouvé son propre jeu, celui d'étudier les bactéries et leurs mutations. Particulièrement la bactérie Escherichia coli et sa résistante aux mutations.

S'interroger sur la place du scientifique dans la société

Ses travaux, Lucile Vigué compte bien les appliquer à la société. Après sa dernière année de thèse, elle souhaite questionner le rôle des bactéries "est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour lutter contre le réchauffement climatique par hasard ? Se demander le rôle que peut avoir le scientifique dans la société, c'est vraiment une question qui me travaille" explique la Toulousaine. Elle souhaite aussi démocratiser les sciences auprès des plus jeunes, pour déconstruire les clichés autour de ce métier.