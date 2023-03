Luçon veut garder ses urgences à l'hôpital

L'hôpital de Luçon en Vendée a demandé début mars à l'Agence Régionale de Santé le label "hôpital de proximité". Ce statut garantit une dotation financière et certains soins, mais pas tous. A l'appel de l'association de défense des services publics de Luçon, une soixantaine de personnes manifestent régulièrement le vendredi soir devant l'hôpital.

**"Les populations de notre secteur ont besoin d'avoir des urgences, un bloc opératoire avec de petites interventions, de la radiologie, des services de rééducation, juge Evelyne Deluze, la présidente de l’association d’usagers pour la défense des services publics du pays de Luçon, l'hôpital de proximité, c'est un hôpital dans lequel tout est mis au conditionnel et fonctionne en mode dégradé". Pour la direction de l'hôpital, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quand bien même Luçon vient de demander le statut d'hôpital de proximité. "On a une présence médicale d'un médecin 24 heures sur 24 et d'un médecin entre 8h et 23h tous les jours, explique le directeur du site Erick Bourdon, ça nous permet de garantir l'activité des urgences et l'activité du SMUR entre 8h et 23h et le médecin qui est présent sur la nuit assure les deux activités, ce qui est possible au regard de l'activité sur le site". La problématique des urgences et liée à un manque de médecins qui existe dans toute la France, ajoute la direction.

Les élus locaux sont aussi particulièrement mobilisés sur le maintien de certaines activités à l'hôpital de Luçon. "Aujourd'hui, on sait que la chirurgie partira, ce qui est regrettable en soi, constate le maire Dominique Bonnin, on a les moyens, mais on n'a pas le personnel. Par contre, je sais que tous les autres services qui sont aujourd'hui sur le site seraient maintenus: médecine, SSR (soins de suite et de réadaptation), le labo et le scanner. Par contre, on exige un IRM qui serait vraiment porteur pour notre ville. Et que soit ancré dans le marbre le fait que le SMUR et les urgences soient maintenues et fonctionnels, pas uniquement l'été et pas en mode dégradé". Concernant l'IRM une demande sera effectuée pour le Sud Vendée, précise l'hôpital.

