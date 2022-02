Retour sur la découverte exceptionnelle à la grotte Mandrin avec le chercheur qui a mené les fouilles

Au lendemain de la publication d'une découverte exceptionnelle au sein de la grotte Mandrin à Malataverne d'une dent de lait qui rebat les cartes de l'histoire de l'évolution de l'Homme, Ludovic Slimak, paléoanthropologue et chercheur au CNRS qui a mené l'étude répond à France Bleu Drôme Ardèche.

Après la révélation de votre découverte, quelles réactions recevez-vous ?

Il est assez dur de répondre à toutes les sollicitations des médias internationaux. Je pense qu'il y a un couvert international qui est très, très important et qui répond au fait que cette découverte-là, trouve un écho singulier puisqu'elle remet à plat plus de cent ans de recherches et de ce qu'on pouvait penser sur la question des derniers Néandertaliens et de leurs relations avec Homo sapiens.

Tout est parti d'une dent de lait attribuée à un enfant Homo sapiens, dans la grotte Mandrin où vous avez également découvert des dents de Néandertaliens. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette dent change au cours de l'histoire?

L'analyse de ces dents nous a révélé qu'effectivement, toute cette séquence, j'allais dire sans surprise, était occupée par des Néandertaliens, mais qu'un niveau qui est au milieu de la séquence archéologique et qui est daté de 54.000 ans appartenait à un Homo sapiens archaïque. C'est quelque chose de très important. Des restes humains d'Homo sapiens en Europe, antérieurs à 40.000 ans. On en connaissait cinq après 150 ans d'archéologie, mais surtout ces cinq-là avaient toutes entre 40 et 45 000 ans.

Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que Homo sapiens n'a pas provoqué l'extinction de Néandertal, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'alors ?

Je pense que ce sont des questions au sens éthologique. L'éthologie, c'est la science du comportement. On comprend tous immédiatement qu'un chien est qu'un chat n'ont pas les mêmes comportements. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est : a-t-il existé une éthologie néandertalienne ? La réponse est très probablement oui. Et quand vous prenez les silex de la grotte Mandrin et que vous prenez les silex de cette fameuse installation d'hommes modernes d'il y a 54.000 ans, vous les mettez comme ça sur la table. Et une fois que vous avez vu les cent premiers silex, les 10.000 derrière vont être les mêmes. C'est comme si Néandertal avait eu une créativité et une liberté d'être beaucoup plus importante que la nôtre. La standardisation, c'est aussi ce qui va donner à Homo sapiens une très, très grande efficacité, alors que la très grande créativité de Néandertal, qui est extraordinaire, impressionnante, l'a certainement desservi.

Il y a d'autres scientifiques qui restent un peu plus prudents. Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, estime que cette dent appartenant à homo sapiens a peut être été déplacée dans une couche plus ancienne. Quel est votre avis là-dessus ?

On ne parle pas que d'une dent. On parle d'un contexte archéologique extrêmement riche. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'objets. Et si, effectivement, si on exclut ces dizaines de milliers d'objets qu'on exclut 99 % des découvertes, à la fin, le pourcentage restant pourrait être discuté. Mais en fait, cette petite dent elle n'a pas pu descendre parce qu'on connaît très, très bien le contexte archéologique. Et quand vous avez des objets, par exemple, qui sont plus récents, plus hauts, quand vous creusez en fait, plus vous creusez, plus vous descendez, plus vous êtes ancien. Imaginons que vous ayez une dent récente et qui soit descendue, elle ne va pas descendre toute seule, il y a d'autres éléments qui vont descendre. Et quand vous allez faire des datations et on a fait énormément de datations, vous allez forcément voir des dates qui ne collent pas et là en fait sur des dizaines de datations il n'y a aucune date qui ne colle pas. Cette dent-là d'enfant, c'est un enfant qui a entre 2 et 6 ans d'homo sapiens archaïque, ancien, fossile et qui se distingue du Néandertal et de dents qui seraient plus récentes. En fait, il n'y a aucun recoupement, elle ne peut pas descendre de nulle part parce que ce qu'il y a au-dessus les humains qui auraient pu occuper la cavité postérieurement et qui avaient des morphologies dentaires qui n'étaient pas les mêmes.

Comment l'homme moderne serait-il arrivé jusqu'à chez nous, dans la Drôme ?

Il y a certainement une question d'axe méditerranéen, que les routes aient été côtières et en fait les sites côtiers, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est dans une période glaciaire, la mer est plusieurs dizaines de mètres plus bas. Et avec le réchauffement climatique, qui commence il y a 11.600 ans, la Méditerranée est remontée et on a une transgression dans les terres de plusieurs kilomètres. Donc tous les sites côtiers nous sont inconnus. Et on sait aussi, par exemple, qu'à cette période même, peut-être plus anciennement, des populations entières d'Homo sapiens ont colonisé l'Australie par navigation. Donc, à cette époque-là, on sait que les populations d'Homo sapiens sont très dynamiques et connaissent des systèmes déjà sophistiqués de navigation. Ce qui est important ici, c'est que le Rhône est certainement l'explication. Le Rhône, et c'est le principal axe migratoire de toute l'Europe continentale, le seul axe qui permet de rejoindre l'Europe méditerranéenne à l'Europe du Nord et c'est le deuxième fleuve de Méditerranée après le Nil.