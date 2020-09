Ludres : ils traversent la Lorraine en tricycle pour faire connaître la maladie d'Alzheimer

Pierre et Annick Lombardet vont parcourir 140 kilomètres en tricycle de Ludres, en Meurthe-et-Moselle, à Ronchamp en Haute-Saône. Départ ce lundi de ce périple en 4 étapes pour faire parler de la maladie d'Alzheimer dont est atteinte Annick Lombardet.

Ce voyage est une affaire de famille. Pierre Lombardet, 70 ans, le mari sera aux pédales du tricycle, et Annick Lombardet, 71 ans, son épouse en sera la passagère. Un tricycle que leur fils a aidé à concevoir. 140 kilomètres au total, en 4 étapes, au départ de Ludres et à travers la Lorraine, en direction de Ronchamps l'arrivée et le village natale d'Annick.

Une affaire de famille pour faire parler de la maladie dont été atteinte Annick depuis 4 ans, la maladie d'Alzheimer. Une maladie neuro dégénérative qui provoque notamment une perte progressive de la mémoire et qui touche touche 23% de la population après 80 ans.

On ne connaît pas cette maladie, notre but c'est de la faire connaître

A travers les médias, la rencontre des élus, et un emplacement à Lure, en Haute-Saône, lors du départ du tour de France, le 19 septembre, Pierre Lombardet veut faire d'avantage connaître cette maladie : " On ne connaît pas cette maladie, notre but c'est de la faire connaître ".

Annick et Pierre Lombardet, au centre, vont parcourir 140 kilomètres en tricycle © Radio France - Léo Limon

Il veut surtout sensibiliser sur l'importance du personnel soignant, notamment des aides soignants, " ils font tout ce qu'ils peuvent faire et leur travail n'est pas reconnu. Ils vivent pourtant au quotidien tous les problèmes ".

Élargir la prise en charge de la sécurité sociale

L'autre combat de Pierre Lombardet concerne la prise en charge du coût des soins médicaux. " Toute ma retraite passe dans les soins, j'ai seulement une aide de 10% du département ".

Le départ a lieu ce lundi 14 septembre à Ludres à 10h, les cyclistes qui veulent accompagner le départ peuvent contacter l’association " Alzheimer et alors ? ".