La vaccination pour tous commencera lundi 31 mai, les Albigeois tentent d'avoir un rendez-vous

Jean Castex a annoncé jeudi 20 mai l’avancement de plusieurs jours de l’ouverture à la vaccination contre le Covid-19 pour tous les adultes. Initialement prévue le 15 juin, l'ouverture sera finalement fixée au 31 mai. A partir de cette date, n’importe quelle personne majeure pourra se faire vacciner. Dès lundi prochain, la vaccination sera donc officiellement ouverte à tous les adultes. A l’heure actuelle, seuls les plus de 50 ans, les personnes souffrant de comorbidités ou occupant une profession à risque sont éligibles. Théoriquement, en tout cas. Car depuis le début du mois de mai et plus encore depuis la possibilité offerte à tous de réserver du jour pour le lendemain des créneaux non attribués (on parle de chronodoses), le nombre de primo-vaccinés de moins de 50 ans ne cesse d’augmenter.

Sur les sites pour chercher un rendez-vous matin et soir

Alors tous vaccinés ? Pas encore ! Encore faut-il avoir des rendez-vous. Sur les moteurs de recherche hier, rien. Rien en chronodoses autour de Toulouse. Rien à Albi non plus. "Ça m'agace" dit Marilyne. "Je vais tous les jours sur les sites. Le soir, le matin quand je me lève. J'aimerais être vaccinée. Je travaille dans le commerce." Plus patient, Rémi raconte lui aussi qu'il va sur DoctoLib tous les jours. Il a trouvé un rendez-vous à Négrepelisse, à environ 70 kilomètres d'Albi, mais va attendre encore un peu. " J'attends. L'enjeu, c'est de ne pas être malade et de ne contaminer personne."

Pass Sanitaire pour les vacances

Et la demande risque d’augmenter avec les vacances qui arrivent. En tout cas, à écouter ces Albigeois, c’est clairement une des raisons qui les pousse à chercher un créneau pour se faire vacciner. "Je le fais pour avoir un pass sanitaire. J'étais habitué à voyager à l'international. Je veux pouvoir continuer", dit cette quinquagénaire. Et beaucoup n'étaient pourtant pas trop partants au départ." Il faudra un pass sanitaire. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Je n'étais pas motivée. Mais je n'avais pas le choix", poursuit cette mère de famille.

Alors il y aura beaucoup de demandes dans les jours à venir. Bernard Champanet est le président des pharmaciens du Tarn, responsable du plus gros centre de vaccination d’Albi (au parc des expositions) et le vice-président de l’URPS, Union régionale des professionnels de santé. Et il dit simplement : on vaccinera autant qu'on le pourra. "A partir du 1er juin, on va pouvoir vacciner jusqu'à 1800 personnes par jour ici au centre de vaccination. Nous étions à 1200 la semaine dernière, 700 cette semaine. Ça varie en fonction des doses qui sont disponibles et des besoins sur le territoire français. S'il y a un cluster quelque part, ils rapatrient des doses de certaines départements. Pour moi, ça suit. Mais avec plus de doses, on pourrait vacciner plus."