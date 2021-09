Lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles de Loire-Atlantique et de Vendée

C'est confirmé : à partir de ce lundi 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles de Loire-Atlantique et de Vendée.

C'est confirmé par un décret publié au journal officiel ce jeudi matin. À partir de ce lundi 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles de Loire-Atlantique et de Vendée. Le taux d'incidence est en effet sous la barre des 50 cas pour 100.000 habitants depuis au moins cinq jours dans nos deux départements. Il est actuellement de 42,8 en Loire-Atlantique et de 22,4 en Vendée.