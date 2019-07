PHOTOS - De la Lune à la Terre au Muséum d'histoire naturelle de Nîmes pour les 50 ans de la mission Apollo XI

Nîmes, France

De la Lune à la Terre. Le Muséum d'histoire naturelle de Nîmes profite du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune pour inaugurer sa nouvelle galerie "Terre" ce samedi. C'est la première fois depuis 50 ans, que sont présentées les collections de géologie du musée. Le fonds est énorme : plus de 200 000 échantillons de fossiles, de roches et de minéraux. Une partie est présentée dans cette galerie. Une frise posée sur le sol rappelle comment ont été façonnés les paysages du Gard depuis plusieurs millions d'années. "On a la chance dans le Gard d'avoir toutes les périodes représentées par des strates géologiques de toute l'histoire de la terre " précise Adeline Rouilly, la directrice.

Adeline Rouilly, la directrice du Muséum d'histoire naturelle Copier

Une météorite de 30 kilos

Le clou de cette galerie, c'est une météorite de 30 kilos, trouvée dans le désert de Mauritanie. Elle a été donnée par un particulier au muséum en 2014. Elle n'avait jamais été présentée au public. "Elle a vu la Terre se former ! s'enthousiasme Philippe Tosi, l'animateur du Planétarium de Nîmes. Donc elle nous raconte une histoire de 4,5 milliards d'années. "

Philippe Tosi, astro-photographe et animateur au Planétarium de Nîmes Copier

En parallèle, une exposition sur la formation de l'Univers est présentée dans le cloître du Muséum à travers les photos réalisées par Philippe Tosi. Elles sont imprimées sur 16 bâches. Un dispositif sonore se met en route dès qu'on s'en approche pour décrire ce qu'on voit .

"C'est un petit pas pour l'homme"

50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune obligent, le Muséum propose une conférence sur la mission Apollo XI ce samedi à 21H dans la Chapelle des Jésuites. Elle sera animée par Philippe Tosi. " La Lune a été un enjeu scientifique et militaire entre l'URSS et les Etats Unis dès le départ. L’intérêt est retombé après la mission Apollo XI"

Les images originales du premier pas de l'homme sur la Lune seront projetées en continu de 20h à 23h ce samedi dans la Chapelle des Jésuites. L'entrée est gratuite.

Philippe Tosi, l'animateur du Planétarium de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

Une météorite de 30 kilos © Radio France - Sylvie Duchesne