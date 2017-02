Lunel obtient enfin son IRM après huit ans d'attente

L'IRM de Lunel accueillera ses premiers patients dès la semaine prochaine après plus de huit ans d'attente et des demandes qui ont échouées à plusieurs reprises. Un équipement à la pointe de la technologie qui permettra aux lunellois de ne plus avoir à aller à Nîmes ou Montpellier.

Huit ans qu'ils attendaient ça. Le Pôle Santé Professeur Louis Serre de Lunel vient d’accueillir dans ses locaux son IRM. Cet appareil d'imagerie par résonance magnétique est le premier à Lunel.

Elle permettra dès la semaine prochaine et sa mise en service, de recevoir des patients lunellois qui devaient auparavant aller jusqu'à Montpellier ou Nîmes pour passer ce genre d'examens.

Un matériel à la pointe de la technologie © Radio France

Au total huit médecins radiologues et quinze manipulateurs pourront accueillir environ 11.000 patients par an, ce qui devrait permettre de passer une IRM dans de meilleurs délais.

4 demandes avant d'obtenir l'installation

Ce n'était pas gagné d'avance. Le Centre d'imagerie a déposé au total quatre demandes d'installation d'IRM sur le site public/privé du Pôle Santé de Lunel.

D'abord en 2009 mais en l'absence de service d'Urgence l'Agence Régionale de Santé avait refusée. Puis en 2012 et 2013 l'ARS avait refusée en expliquant que Lunel n'avait pas besoin d'une IRM. Finalement c'est la demande de juin 2015 qui a été acceptée et validée en juillet 2016.