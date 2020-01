Lunettes 100% santé : "tout est encore flou", déplore une opticienne de Châteauroux

Châteauroux, France

Dans la boutique de Nathalie Marchais, où l'on trouve habituellement des modèles plutôt haut de gamme, les lunettes "100% santé" sont dans un rayon à part, bien distinct des montures de marque : "On a vraiment choisi un endroit du magasin pour les différencier des autres", explique la gérante. "On a une cinquantaine de montures plastique, sept ou huit en métal."

"Il y en a pour tous les goûts, elles sont plutôt agréables à regarder !"

Depuis le 1er janvier, les opticiens de France ont l'obligation de proposer deux options à leurs clients : la formule "classique", avec le modèle de leur choix mais un reste à charge qui peut être conséquent, et la formule "100% santé", incluant un des modèles de cette nouvelle gamme. "Les modèles sont arrivés en fin d'année", détaille la gérante. Et côté design, c'est plutôt réussi : "Il y en a pour tous les goûts, toutes les formes... Elles sont plutôt agréables à regarder !", se félicite l'opticienne.

Antirayure, antireflet, verres amincissants : ces lunettes peuvent aussi être agrémentées d'options, là aussi totalement prises en charge. Des modèles plutôt réussis donc, mais pour l'heure, dans la boutique de Nathalie, personne n'en a acheté. Et pour cause, certains ne sont même pas au courant. "Ça ne fait pas longtemps, non ?", demande Danielle, une castelroussine à qui l'opticienne explique le fonctionnement du 100% santé. "Même les verres ?" Oui, même les verres ! Ils peuvent d'ailleurs être agrémentés d'options : antirayures, antireflets, ou encore verres amincissants, là encore totalement pris en charge. "Je trouve ça bien, parce que quand on doit porter des lunettes, ce n'est pas un choix", juge Danielle. "C'est très bien."

Les mutuelles aux abonnés absents ?

Très bien... Sur le papier, en tout cas. En pratique, la mesure connaît un démarrage plutôt poussif : côté administratif, c'est un vrai casse-tête, déplore l'opticienne. "On est pas complètement opérationnel parce qu'on ne sait pas trop comment procéder. Avec les mutuelles, la prise en charge, la Sécurité sociale... Tout est encore flou."

"Pour savoir exactement si vous serez pris en charge à 100%, aujourd'hui, avec 90% des mutuelles, on a pas la réponse. Normalement, on est complètement remboursé, puisque c'est un "100% santé". Seulement, maintenant, il faut qu'on ait des écrits pour le confirmer." Or, selon Nathalie Marchais, les mutuelles sont aux abonnés absents : "On a du mal à les avoir, les lignes sont toujours occupées, les sites sont en maintenance..." Il faudra sans doute encore quelques jours avant que le système soit rodé. Dans tous les cas, il faudra toujours avancer les frais de mutuelle, mais vous serez remboursés après. Les montures 100% santé sont garanties deux ans.