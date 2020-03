Lunettes cassées pendant le confinement : comment les faire réparer dans le Limousin ?

Confinement oblige, les magasins d'optique sont fermés. Néanmoins, un service minimum est mis en place en Haute-Vienne et en Corrèze. En Creuse, les opticiens peuvent vous dépanner au cas par cas, uniquement en cas d'urgence.

Marie-Pierre remonte ses lunettes sur son nez toutes les cinq minutes. Elle les a tordues en heurtant une porte de placard, en plein confinement dû à l'épidémie de coronavirus : "Ça m'arrive tout le temps ; d'habitude je file chez l'opticien pour les faire réparer, mais là c'est la galère", soupire-t-elle. La plupart des magasins d'optique ont en effet baissé le rideau depuis le début du confinement, pas par obligation légale mais faute de protections suffisantes pour les salariés.

Des permanences dans des magasins d'optique en Corrèze et Haute-Vienne

Néanmoins, les trois syndicats d’opticiens, en lien avec le Ministère de la santé, ont mis en place mercredi 25 mars un dispositif de service minimum. Des magasins d'optique ouvrent leurs portes quelques heures par semaine pour traiter uniquement les demandes urgentes : "Les patients peuvent renouveler des équipements cassés ou perdus ou des équipements inadaptés, uniquement sur nouvelle ordonnance spécifiant le caractère d’urgence", précise l'Agence régionale de santé.

La liste des magasins qui participent à ce service minimum est consultable sur le site www.urgenceopticien.fr. En Haute-Vienne, un seul est référencé : Vision Plus à Chalus (05 55 78 50 05), qui tient une permanence les mardi et vendredi de 9h à 13h. En Corrèze, un seul magasin participe également : il s'agit d'Atol à Neuvic (05 55 95 71 12) les mardi et jeudi de 9h à 13h. Aucun magasin d'optique n'est pour l'instant référencé en Creuse.

En Creuse, la débrouille au cas par cas

Même si votre opticien est fermé, il peut parfois vous dépanner. Le mieux est de le contacter directement. Herbert Couteau, qui gère deux magasins à La Souterraine, communique ainsi par mail avec ses clients. Il effectue les réparations lui-même, uniquement en cas d'urgence :

C'est évident qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde, il faut prendre son mal en patience.

Commander des verres pour vos lunettes ou des lentilles de contact est très compliqué à l'heure actuelle : "Beaucoup de fournisseurs et de laboratoires sont fermés ou produisent à l'étranger", précise Herbert Couteau.