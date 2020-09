Lure : les délais de 6 jours pour connaître son analyse de dépistage Covid enfin terminés ?

Depuis quelques semaines les trois laboratoires Bio-city, situés en Haute-Saône, tournent à plein régime pour les tests de dépistage au coronavirus. Problème, les délais d’analyse sont très longs : entre quatre et six jours. Mais la situation est en passe d'être réglée.

Près d'une semaine de patience avant de savoir si son test est positif ou non. C'est ce que vivent certains patients du Nord Franche-Comté depuis plusieurs semaines dans les laboratoires Bio-city, situés à Lure, Luxeuil-les-Bains et Héricourt. La faute à la demande en hausse constante. Actuellement sur les trois sites il y a 600 dépistages par semaine, mais aussi au matériel dont disposent les équipes du docteur Valéry Fréchin, le patron de Bio-city.

"Notre fournisseur ne nous approvisionne pas assez en réactif pour l'automate en charge des analyses", explique le médecin. Résultat, les haut-saônois doivent sous-traiter les dépistages dans des laboratoires parisiens spécialisés, mais eux aussi surchargés (ils sont passés de 4.000 tests par jour à 16.000). C'est ce qui explique ces délais si longs.

Un autre fournisseur sera recruté

Mais ils devraient être fortement raccourcis à partir de ce jeudi 10 septembre, date à laquelle commence le partenariat entre Bio-city et le laboratoire départemental vétérinaire de Vesoul, qui va pouvoir analyser les tests. "Les résultats se feront maintenant en 24 heures et nous pourrons traiter 90 patients par jour", affirme Valéry Fréchin, soulagé que l'Agence Régionale de Santé, le Département et la Préfecture aient permis ce passe-droit.

Enfin, une autre solution a été trouvée. Un nouveau fournisseur de réactif va être recruté par Bio-city d'ici la fin du mois et remplacer celui en place actuellement.