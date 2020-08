Lussas : des états généraux du film documentaire miniatures

Il y a habituellement plus de 5000 festivaliers à Lussas en une semaine. Ce sera peut-être 500 cette semaine et tous sur inscription de façon à pouvoir garder la maîtrise du nombre. Il n'y aura que deux salles de projection et pas plus de 50 spectateurs par salle pour visionner la sélection de documentaires d'auteur. Le festival débute ce lundi pour se terminer samedi.

Des valeurs sûres et des innovations

La projection du soir en plein air est maintenue. Elle rassemblera près de 300 spectateurs au lieu des 600 habituels. Les projections chez l'habitants sont aussi maintenues. Le documentaire projeté est réservé au cercle familial et aux amis avec souvent la présence du réalisateur. Les rencontres professionnelles auront lieu elles aussi à Saint-Laurent-sous-Coiron. Elles permettent de mettre en lien réalisateur/producteur et diffuseurs.

Une nouveauté cette année : le cinéma malgré tout. Le film projeté à Lussas le sera aussi dans une salle à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg ou Toulouse en streaming et l'échange qui s'en suit avec le réalisateur se fera par visioconférence.

Des commerçants dubitatifs

Pour la plupart des commerçants, cette semaine des états généraux du documentaire est une bonne chose. Tous savent qu'ils vont moins travailler : c'est le cas de Ludovic qui tient le café restaurant le Killana. Inquiète aussi l'épicière : Régine qui a bien travaillé pendant le confinement ne craint pas le manque à gagner. Mais avec plus de visiteurs, elle a peur que les gestes barrières ne soient pas respectés dans son petit magasin où le masque est obligatoire et où il est interdit d'entrer à plus d'un client.