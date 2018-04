L’Agence régionale de santé Île-de-France publie la nouvelle carte des zones concernées par les aides à l’installation et au maintien des médecins. Regardez les cartes détaillées des villes et des zones en Ile-de-France.

Paris, Île-de-France, France

Aujourd'hui, peu de territoires de la région échappent encore à la désertification médicale. Pour faire revenir les médecins dans ces zones et pour qu'ils y restent, l'Agence Régionale de Santé (ARS) propose deux dispositifs d'aides.

Les « zones d’intervention prioritaire », où vivent plus de 4,4 millions d’habitants (37% de la population francilienne), éligibles aux aides à l’installation et au maintien de l’Assurance Maladie et de l’Etat.

Les « zones d'action complémentaire », représentant 4,7 millions d'habitants supplémentaires (39% de la population francilienne), éligibles aux seules aides de l'Etat.

La carte de ces zones s'est considérablement étendue le mois dernier.

Désormais, il y a plus de 9,1 millions de Franciliens (soit 76% de la population et 2,5 fois plus qu’auparavant) qui résident dans des territoires éligibles aux aides à l’installation et au maintien des médecins. Pour ces Franciliens, cela veut dire que ces territoires ont toutes les chances de devenir attractif en particulier pour les jeunes médecins.

L'Ile-de-France fait partie des régions les plus touchées par la diminution du nombre de médecins libéraux.

Où sont situées ces zones en Ile-de-France ?

Regardez les cartes.

La liste des communes et des territoires ZIP (Zones d'intervention prioritaire)

La liste des communes et des territoires ZAC (Zones d'action complémentaire)