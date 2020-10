L'université de Tours développe un nouveau traitement contre le cancer

Des chercheurs de l'université de Tours développent un nouveau traitement contre le cancer. Le traitement que l'on connait le plus, la chimio thérapie, est, certes efficace la plupart du temps, mais très lourde pour les patients. Et pour cause, elle ne traite pas que les cellules de la tumeurs. Les traitements comme chimio thérapie ou la radiothérapie sont souvent synonyme d'effets secondaires. "Depuis quelques années, la voie s'est ouverte à un nouveau type de thérapie que l'on appelle l'immunothérapie et qui permet au patient d'être acteur de sa guérison. C'est à dire que l'on va essayer de réactiver son système immunitaire qui a été éteint par la tumeur" détaille Isabelle Dimier-Poisson, cheffe de l'équipe de chercheurs qui développe ce nouveau traitement "quand la tumeur arrive, le système immunitaire essaye de faire son travail, puis ça bascule et la tumeur lui dit de s'éteindre" le système immunitaire autour d'une tumeur est donc toujours existant, mais en sommeil.

Un micro-organisme pour combattre la tumeur

L'équipe BioMAP d'Isabelle Dimier-Poisson travaille sur un traitement qui utilise ce que l'on appelle un protozoaire, un micro-organisme qui serait naturellement présent dans l'organisme humain mais qui ne cause aucune maladie. "On s'est demandé comment, au lieu de lutter contre ce micro-organisme, on pouvait l'utiliser pour qu'il lutte efficacement contre les cellules tumorales. C'est un organisme qui n'est absolument pas pathogène, donc on pourrait supposer que le patient soit traité, que ces micro-organismes commencent à "grignoter" la tumeur, réveillent la système immunitaire, sont éliminés par le système immunitaire et donc la tumeur va commencer à être éliminée et va progressivement être éradiquée"explique Isabelle Dimier-Poisson. Pour l'instant, les chercheurs ont réussi à observer une diminution de la tumeur lors d'essais en laboratoire ou sur des souris "on injecte une tumeur à la souris et on voit ensuite comment le protozoaire peut aider à lutter contre celle-ci".

La tumeur régresse de 80% chez les souris

Son équipe de chercheurs fait partie d'une unité de recherche, à la fois de l'université de Tours et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRAE) "On s'est aperçu que rapidement, dans les jours qui suivent, la tumeur régresse de plus de 80%". Aujourd'hui l'équipe sait comment le protozoaire mais peut aussi le modifier et lui permettre de porter de "bio-médicaments" pour multiplier ses effets.

Dans la voie à une mise sur le marché de ce traitement "on a des collaborations avec le CRHU Bretonneau de Tours, donc là on réfléchit à comment on pourrait, une fois que l'on aura définitivement prouvé l'efficacité de notre traitement, imaginer les premiers traitements" un temps qui se compterait encore en mois, voire quelques années :"en terme de recherche on est plutot avancés, on a déposé des brevets, on a cet article scientifique qui a été validé, on mène des essais avec plusieurs tumeurs. Maintenant on est au moment charnière où on doit conduire le produit pour avoir un développement en clinique et industriel". Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un traitement qui chamboulera les traitements en place dans les premiers temps. Mais selon Isabelle Dimier-Poisson "ça pourrait au début être une aide à la chimio thérapie".