Lille, France

Chaque année en France, près de 400 000 nouvelles personnes sont touchées par le cancer. La recherche ne cesse de progresser : à Lille, le centre régional de lutte contre le cancer Oscar Lambret, hôpital en pointe dans les traitements et la recherche, vient de mettre en service une nouvelle machine de radiothérapie. Un robot appelé Cyberknife.

Le centre Oscar Lambret en possède déjà un, depuis dix ans, et la semaine dernière, il a mis en service la toute dernière génération de machines, il n'y en a que trois en France.

Ciblé au millimètre près

Contrairement à la radiothérapie classique, qui irradie de larges zones du corps, ici on parle de radiochirurgie, ciblée au millimètre près. Ce qui permet d'administrer des rayons beaucoup plus puissants. Xavier Mirabel chef du département de radiothérapie du centre Oscar Lambret, explique : "le robot va aller détruire la lésion qu'on lui désigne, une métastase, une tumeur, dans un cerveau, un poumon, un foie... Le traitement marche dans plus de 90% des cas, il est d'une redoutable efficacité". Selon le médecin, le Cyberknife a aussi l'avantage de "répondre à des situations pour lesquelles la médecine serait un peu démunie, et d'offrir une option pour les patients".

La guerre est déclarée, c'est Star Wars !

Les séances sont plus courtes qu'avec l'ancien Cyberknife, entre quinze minutes et une heure, et leur nombre est réduit, en moyenne trois, et ne nécessite pas d'hospitalisation. Shane, un Irlandais de 41 ans, souffre d'une tumeur au cerveau très agressive. Il a déjà subi deux opérations, de la chimiothérapie et de la radiothérapie classique. Il vient de faire sa première séance avec le nouveau Cyberknife : "ça me laisse beaucoup plus de liberté", constate--t-il, "je me sens aussi privilégié qu'on m'ait proposé de faire ce traitement, je suis plein d'espoir. La guerre est déclarée, c'est Star Wars !", conclue Shane.

L'objectif est de pouvoir traiter 750 patients par an avec le nouveau Cyberknife, une machine qui a coûté 4,5 millions d'euros. En dix ans, l'ancien robot, toujours en exercice aujourd'hui, a bénéficié à plus de 4000 personnes atteintes de cancers.