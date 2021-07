Lutte contre le Covid-19 : le "rétro-tracing" arrive dans la Manche ce 1er juillet

A la CPAM de la Manche, à Saint-Lô, il existe déjà une plate forme de "contact-tracing" depuis un an : une équipe de 80 personnes qui s'occupe de contacter les personnes testées positives au Covid-19, et de retracer les contacts des dernières 48 h. Le "rétro-tracing" déjà testé dans une quinzaine de départements, va plus loin : on cherche à connaitre la chaîne de contaminations possibles dans les 10 jours précédant le test positif et notamment la participation à un événement de plus de 10 personnes sans masque.

Un outil qui se généralise alors que les mesures de restrictions ont été allégées et que les rassemblements familiaux de l'été arrivent. A Saint-Lô une douzaine de personnes ont été formées spécifiquement pour cette mission. Objectif : investiguer en amont et de revenir aux origines de la contamination.

Enquête plus approfondie

La combinaison des deux méthodes, contact et rétro tracing doit permettre de casser les chaines de contamination au plus près et le plus rapidement possible. "L'idée est de mener une enquête plus approfondie, avec plus de questions posées à la personne testée positive. A t'elle participé à un rassemblement de plus de 10 personnes ? avec ou sans masque ? en extérieur ou en intérieur ? et on remonte sur 10 jours avant la contamination explique Ophélie Coquer, sous directrice du service santé et accès aux soins de la CPAM de la Manche. L

L' outil se veut complémentaire du contact tracing alors que l'été arrive " On l'a vu dans le département des Landes avec le variant Delta, il suffit d'un petit foyer et ça repart . Et on sait que l'été va être propice aux rassemblements' explique Jean-Pierre Chartier, responsable du département accès aux soins à la CPAM de la Manche, c'est aussi pour ça que la CNAM s'est dépêché de généraliser cet outil avant le début de l'été."

La CPAM de la Manche, n'a pas mis de moyens supplémentaires en place face à ce nouveau fonctionnement mais une douzaine de personnes ont été spécialement formées. On estime que le "rétro-tracing" pourrait concerner un cas positif sur 10.