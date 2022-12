Lutte contre le VIH : "c'est devenu une IST comme toutes les autres" regrette une infirmière du CHU de Reims

Dans les couloirs du CHU de Reims, devant l'entrée du CeGIDD, le centre de dépistage et de diagnostic de l'hôpital, les patients défilent. Ils sont tous venus se faire dépister le VIH mais aussi les autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles). En France, près de 200 000 personnes vivent avec le VIH , un virus toujours présent et dont certains ignorent qu'ils en sont porteurs. Alors, selon les professionnels de santé, la prévention toujours d'actualité, notamment ce jeudi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA.

ⓘ Publicité

Au CHU de Reims, nous croisons Noa, 18 ans. "Je suis venu parce que je n'ai pas le choix, il faut que je me fasse dépister", dit-il. Un peu gêné, il poursuit : "j'ai peut-être une IST car mon partenaire m'a dit qu'il était positif". Le jeune homme ne parle pas du VIH mais il a apprécié l'accompagnement proposé par les infirmières du CeGIDD. "Elles ont été très sympa et elles nous donnent toutes les informations que l'on doit savoir", termine-t-il. Juste avant lui, c'est Lisa, 21 ans, qui est venu faire sa prise de sang. "C'est la cinquième fois que je viens. Il faut le faire régulièrement pour savoir. C'est bien aussi après une relation longue", explique la jeune étudiante rémoise.

📻 ÉCOUTEZ le reportage au centre de dépistage du CHU de Reims

loading

Parce que oui, c'est bien au niveau de la prévention qu'il y a encore du travail à faire. En France, sur les 200 000 personnes séropositives, environ 6000 vivent avec le virus sans le savoir. Selon Malika Mellak, infirmière au CeGIDD de Reims, l'image du VIH a changé, surtout auprès des jeunes : "le VIH, c'est ce que l'on observe, est devenu une IST comme les autres. Les jeunes ne connaissent pas les IST ni les moyens de s'en protéger. Il y a beaucoup plus de comportements à risque", dit-elle.

"C'est lié à un déficit d'information et de communication que l'on voit beaucoup moins qu'il y a 15 ou 20 ans", poursuit-elle. "Même la nuance entre le VIH et le SIDA, les gens ne font pas la différence entre les deux", précise encore Malika Mellak. "Aujourd'hui, on est séropositif au VIH et pas au SIDA", insiste encore l'infirmière.

En plus de l'accompagnement proposé au CeGIDD, l'association AIDES est aussi présente pour "aller vers" les personnes dans le besoins d'information ou de prise de charge en cas d'infection au VIH. "L'important c'est le non jugement", explique Clémence Sauty, animatrice pour AIDES à Reims. "On fait de la prévention au maximum, dans les squat, les foyers d'accueil. On va même sur les plateformes numériques, les sites d'escortes ou de rencontres", dit-elle encore. "Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à éradiquer virus à l'horizon 2030", termine-t-elle.