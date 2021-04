Luxembourg : un appel aux volontaires pour utiliser les doses d'AstraZeneca

Les Luxembourgeois de plus de 30 ans qui acceptent d'être vaccinés avec le vaccin AstraZeneca sont invités à se faire connaître. À partir de la semaine prochaine, ils pourront s'inscrire sur une liste de volontaires.

Le Luxembourg ouvre une campagne spéciale pour le vaccin AstraZeneca. Les habitants du Grand-Duché âgés de 30 à 54 ans vont pouvoir s'inscrire sur une liste de volontaires pour être vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, qui suscite parfois des inquiétudes sur ses possibles effets secondaires. Certains pays d'Europe ont d'ailleurs décidé de restreindre son utilisation, voire de l'abandonner.

Pour l'instant, la vaccination au Luxembourg est ouverte aux habitants du pays de 55 à 64 ans, avec une priorité aux vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech et Moderna.

Mais pour le Premier ministre Xavier Bettel : "ce serait irresponsable de mettre des vaccins de côté". Il ajoute qu'il compte lui-même s'inscrire pour cette nouvelle campagne de vaccination car selon lui : "le vaccin apporte plus que le risque et la peur".

Faire en sorte qu'aucun vaccin ne soit jeté

Le Ministère de la Santé précise qu'il s'agit de "donner aux jeunes, qui sont également de plus en plus touchés par les variants du virus, la possibilité de se faire vacciner et aussi faire en sorte qu'aucun vaccin ne soit jeté".

Dans le pays, 8% de la population adulte est vaccinée.