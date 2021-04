"Ma connexion internet" : une carte interactive pour connaître le débit disponible chez soi

Quand internet rame, cela vient peut-être du débit disponible à votre adresse. En cette période de télétravail, la carte interactive "Ma connexion internet" publiée par l'Arcep ce vendredi 9 avril peut s'avérer utile. Elle dresse un état des lieux des technologies et des débits disponibles pour une adresse donnée. Ce moteur de recherche rassemble les informations sur les débits proposés par les opérateurs en France métropolitaine et en Outre-Mer.

Concrètement, si on est un particulier, on saisit son adresse et on découvre quel est le débit maximum dont on dispose et quelles sont les offres des opérateurs auxquelles ont est éligible. Il est aussi possible de découvrir l'aménagement numérique d'un territoire, par commune, par département ou par région. La carte se base sur des données mises à jour au 3e trimestre 2020. L'Arcep accompagne celle-ci d'un tutoriel vidéo pour l'utiliser.

Carte interactive "Ma connexion internet". - Capture d'écran

Pour consulter cette carte, rendez-vous sur le site Maconnexioninternet

"Gendarme des télécoms"

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse explique que sa carte s'adresse aux particuliers ou entreprises qui veulent s'informer sur la connectivité à leur adresse mais aussi aux décideurs publics. Depuis sa création en 1997, l'Autorité de régulation des communications électroniques, parfois appelée "gendarme des télécoms", est chargée de permettre aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés quand il s'agit d'opter pour tel ou tel opérateur.