Ma France 2022 : avec une infirmière libérale de Rémilly pendant sa tournée

Le réveil sonne à 5h30 tous les jours, et un week-end sur deux. Aurélie Fleur exerce depuis 2012 à Rémilly, et ce vendredi elle a une trentaine de patients à qui rendre visite. Grand départ à 6h30, "chez une patiente que je réveille", confie-t-elle. C'est le coup d'envoi d'une journée de presque 8h pendant laquelle, elle n'a quasiment aucune pause. "Je souffle un peu dans la voiture entre deux patients", confie-t-elle.

Toute sorte de soins

Avec le temps, sa profession a évolué et elle parle elle-même d'un "glissement de soins". En plus des soins classiques qu'elle peut apporter à ses patients, elle exerce aussi les compétences d'une aide à domicile. Ça va de la simple toilette, d'aider un patient à se lever, jusqu'à servir le petit-déjeuner pour certains. "Elle est géniale, c'était une évidence de faire appel à elle", confie Florent, un de ses patients qui la reçoit tous les matins depuis un mois et demi.

L'impact du Covid

Comme beaucoup d'autres, la profession a subit de nombreux impacts pendant la crise Covid. "Il a fallu acheter beaucoup de matériels de protection", explique Aurélie. Et alors que certaines collègues sont positives, il faut les remplacer, et donc faire plus de kilomètres. "En ce moment, le kilométrage augmente", décrit-elle. Et avec cette hausse de la facture, il faut entretenir plus souvent sa voiture, son principal outil de travail.