Ma France 2022: comment attirer les jeunes médecins côte-d'oriens dans les zones rurales?

Journée spéciale Santé sur France Bleu Bourgogne, un thème qui a sollicité beaucoup de propositions sur la plateforme Ma France 2022. Parmi les thèmes les plus cités, il y a le manque de médecins dans les campagnes. En Côte-d'Or, nous connaissons bien le problème, même si le département ne manque pas de médecins (3 114 d'après le Conseil de l'Ordre des Médecins). Rencontre avec deux médecins généralistes côte-d'oriens qui nous parlent de ce problème.

Des médecins de campagne isolés

Entre 2020 et 2021, la Côte-d'Or a accueilli de nouveaux médecins, ce qui fait du département le plus actif de Bourgogne-Franche-Comté. C'est notamment grâce au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon qui forme des étudiants. Romain Mindelaire, a réalisé la fin de ses études en Côte-d'Or après les avoir commencé à Marseille. Des stages qui lui ont permis de découvrir de nouveaux enjeux: "c'est une bonne chose, j'ai pu découvrir les bons côtés des territoires ruraux".

Pourtant, il ne souhaite pas s'installer dans un territoire rural. La raison principale, c'est l'isolement: "en périphérie d'une ville, pourquoi pas; mais il faudrait que je puisse rentrer à Dijon tous les soirs", explique-t-il. Mais il y a aussi l'isolement professionnel: en zone rurale, le manque de spécialistes donne un travail plus pesant pour les médecins généraux.

La solution serait de créer des pôles de santé pluridisciplinaires pour faciliter le suivi des patients: "souvent les patients sont renvoyés directement sur Dijon, alors que s'il y avait plus de spécialistes, ont pourrait mieux s'en occuper". On en voit d'ailleurs de plus en plus en Côte-d'Or, par exemple à Marsannay-le-Bois.

Un problème plus global

Marie Chevaldonné s'est installée en 2018 à Saulon-la-Chapelle. En tant que médecin généraliste, elle voulait absolument s'installer dans une zone rurale, sans pour autant être isolée: "j'ai choisi Saulon-la-Chapelle pour que mon mari puisse continuer à travailler à Dijon, et parce qu'il y avait des activités pour mes enfants". Des activités, mais aussi une école, des transports, autant de services qui inciteraient les médecins à s'installer... mais pas seulement. Selon elle, "ce n'est pas le médecin qui permettra de faire venir les personnes dans ces zones rurales, il faut que tout le système suive derrière".