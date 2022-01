Ma France 2022 : comment sauver l'hôpital public en Alsace ?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne à l'hôpital public, avec les propositions des internautes sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Christian Prud'homme, représentant FO aux HUS, et Jean Rottner.

Déjà fragile, l'hôpital public est bouleversé depuis près de deux ans par la pandémie de coronavirus. Certains craignent même qu'il s'écroule. Le monde médical et les Français en général attendent les candidats à la présidentielle sur ce sujet brûlant. A trois mois de l'élection, France Bleu Alsace consacre son antenne ce vendredi à cette question : "Comment sauver l'hôpital public ?"

Les propositions des invités de France Bleu Alsace

Christian Prud’homme, secrétaire général Force ouvrière aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg : "L'hôpital public doit entrer dans le débat de la campagne présidentielle". "La situation est critique" à l'hôpital public, "on est dans le mur" constate-t-il, "on manque d'infirmières, et 250 lits sont fermés par manque de professionnels".

Le représentant syndical appelle à "changer le système" et regrette que les candidats à l'élection présidentielle ne se saisissent pas du sujet : "L'Etat doit remettre la main sur le soin".

Christian Prud'homme, secrétaire général Force Ouvrière aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, est l'invité de France Bleu Alsace. © Radio France

Pour Jean Rottner, président de la région Grand Est et médecin urgentiste de formation,"c'est tout le système de santé qu'il faut revoir".

Cela passe notamment par du recrutement et donc la formation : "Dans certains hôpitaux on a entre 10 et 15% d'infirmières qui ont quitté leur métier parce que c'est dur, donc nous avons décidé au niveau de la région d'en former le plus rapidement possible. Mais ça prend quand même trois ans de former une infirmière. On prévoit d'augmenter notre quota d'aide-soignants de près de 50% en deux ans. Nous allons former 2.000 infirmières supplémentaires tous les ans."

Jean Rottner, invité de France Bleu Alsace. © Radio France

L'élu LR, soutien de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse, estime qu'il faut aussi augmenter les salaires des soignants et ce sera l'affaire de tous, y compris des usagers : "La santé a un coût c’est à nous tous de le porter".

Les propositions des internautes sur la plateforme participative Ma France

Sanctuariser l'hôpital, lui rendre ses lettres de noblesse, lui consacrer un plan Marshall : les internautes de France Bleu sont très préoccupés par le sujet et font leurs propositions. Voici les principaux thèmes abordés.

Revoir l'ensemble du système de santé pour alléger la charge qui pèse sur l'hôpital. David, dans le centre Alsace, demande un meilleur "suivi de la santé préventive pour moins dépendre de l'hôpital". Hubert réclame une "réflexion profonde sur l'hôpital que nous voulons à l'avenir". "Cesser de penser l'hôpital en terme de rentabilité" estime Françoise, "recentrer l'hôpital sur ses missions essentielles" ajoute Blanche. Préserver l'hôpital, ça passe par "sauver la médecine de ville" pour Gwenaëlle et le "retour des gardes soirs et weekends des médecins de ville" ajoute Françoise.

Mieux financer l'hôpital et mieux payer les soignants. Dans le Bas-Rhin, Vincent estime qu'il faut "revoir de A à Z tout le système de santé, l'hôpital et les salaires des intervenants, l'administration par des médecins, la recherche". La gestion trop administrative est pointée par plusieurs internautes. "Il faut sauver notre hôpital public en arrêtant de mettre des gestionnaires à sa tête, réouvrant des lits et en embauchant des soignants" souligne ainsi Caroline. Beaucoup réclament des embauches et une revalorisation des salaires.

Revaloriser les salaires et recruter du personnel pour que l'hôpital redevienne attractif

Pour que les soignants ne fuient pas vers le monde libéral, Patrick estime qu'il "faut imposer une période de 5 ans minimum en hôpital public après la formation du personnel infirmier".

Le bien-être à l'hôpital. A commencer par celui du personnel : "Revaloriser les salaires et recruter du personnel pour que l'hôpital redevienne attractif" explique Anne. Il faut "prendre sérieusement en compte la douleur des soignants" appuie Bernadette.

Plus d'informations pour les patients sur leurs soins, mais aussi leur coût : responsabiliser les patients en quelque sorte. "Il faut que chaque patient sortant de l'hôpital reçoive sa facture du coût des soins prodigués et sache ce que l'Etat prend en charge" suggère Fabienne. "Il faut que tout patient sorte de clinique/hôpital avec compte-rendu écrit, précis, détaillé, prouvé et justifié de ce qui lui a été fait" demande de son côté Stéphanie.

Rétablir l'ISF

L'hôpital à égalité pour tous. "Il faut des transports à la demande et gratuits dans les villages de campagne pour se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l'hôpital" réclame Jeannine. Pour Michaux, "il faut que le troisième âge et le quatrième âge aient les mêmes conditions d'accueil à l'hôpital". Adèle demande une "meilleure prise en charge des femmes enceintes" et souligne la difficulté d'avoir "le 1er RDV à l'hôpital" car les "sage-femmes sont débordées". Denis demande "un hôpital dans chaque ville de 10 000 habitants".

Le financement. Prélever "sur les profits et les dividendes" propose JH. "Prendre les milliards des labos (crise corona) et redistribuer à l'hôpital public et au soin" ajoute Fati. "Proposer aux entrepreneurs d'investir leurs bénéfices pour aider l'école, l'hôpital, les handicapés, contre réduction d'impôt" imagine Korrigane. Sylvie suggère de "rétablir l'ISF" et d'utiliser cet argent pour l'hôpital.

Des propositions très controversées. Pour Jean-Luc, il faut "privatiser l'hôpital public". Pour Heduin, "limiter l'hôpital public aux centres hospitalo-universitaires et le reste doit être à la charge des mutuelles".