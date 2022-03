Ma France 2022 : dans l'Allier, 10% des patients n'ont pas de médecin traitant

Journée spéciale France Bleu Pays d'Auvergne et France 3 Auvergne ce jeudi dans le cadre de la consultation citoyenne Ma France 2022. Parmi vos préoccupations en vue de la présidentielle, l'accès à la santé sur tout le territoire est la deuxième. Illustration dans l'Allier.

"Plus de moyens pour le système de santé dans tous les territoires", c'est la proposition qui arrive en deuxième position dans votre agenda citoyen adressé aux candidats à la présidentielle via notre grande consultation Ma France 2022.

Un accès au soin qui s'est dégradé dans l'Allier, qui a perdu 23% de ses médecins depuis 2010. Aujourd'hui, un généraliste bourbonnais suit en moyenne 2.200 patients, quand la moyenne française est plutôt à 800. Inquiétant pour l'avenir, la moitié des médecins du département a plus de 60 ans et parmi ceux en activité, 17% sont en réalité des retraités.

Des infirmières en première ligne

En visites parfois quotidiennes, impliquées dans le suivi de patients chroniques, les infirmières libérales sont aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne de soins, et souvent les premières à pouvoir donner l'alerte sur l'état d'un patient ou agir pour éviter une hospitalisation.

Laëtitia Agues, infirmière libérale à Gannat, dans l'Allier © Radio France - Juliette Micheneau

Avec Laëtitia Agues, infirmière, en visite chez une patiente de Gannat. Copier

Laëtitia Agues est infirmière à Gannat. Installée en libéral parce qu'à l'hôpital, il lui manquait un vrai relationnel avec les patients. Aujourd'hui son métier est multiple, souvent le tampon entre le manque de médecins et d'aides à domicile.

Laëtitia Agues, infirmière libérale à Gannat, raconte son quotidien multiple et souvent chargé. Copier

Le travail en équipe pour attirer de nouveaux médecins

Comment, alors, attirer de jeunes médecins ? Déjà les faire venir en tant qu'internes, d'où l'importance de trouver des maîtres de stage parmi les médecins en exercice. Adeline Regnier, interne dans la maison de santé de Saint-Pourçain-sur-Sioule, souligne aussi l'importance du travail en équipe. Certes il y a les aides financières, nationales, locales, comme le dispositif Wanted dans l'Allier, mais selon elle, les internes attendent surtout une installation "clé en main", un bureau prêt à occuper, un secrétariat qui fonctionne, une équipe pluridisciplinaire sur laquelle s'appuyer.

Comment attirer de jeunes médecins dans les zones qui en manquent ? Echange avec Adeline Regnier, interne en médecine générale à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Copier

Adeline Regnier va s'installer en tant que médecine généraliste à Varennes-sur-Allier. © Radio France - Juliette Micheneau

Originaire de Varennes-sur-Allier et voyant l'accès aux soins se dégrader pour ses proches, Adeline Regnier, alors sage-femme, a repris des études de médecine pour venir installer sur place une maison de santé. Un ancien supermarché réhabilité qui accueillera les patients d'ici fin 2023 et une communauté locale de 26 professionnels de santé fédérés autour d'un même projet.

Adeline Regnier, bientôt installée dans la future maison de santé de Varennes-sur-Allier raconte le projet. Copier

La télémédecine, une solution ?

Face à la difficulté de trouver un médecin _ 10% des patients de l'Allier sans médecin traitant et un taux de spécialistes à 84 pour 100 000 habitants contre 103 en moyenne en France _ des solutions se développent. A compter du 28 mars, un numéro d'astreinte sera accessible sur tout le département de l'Allier pour joindre un médecin et être pris en charge. Les professionnels du département feront à tour de rôle le régulateur au bout du fil pour orienter au mieux les patients.

Sur son territoire de Vichy Val d'Allier, le Dr Nicolas Rougier explique aussi que des infirmières libérales vont être équipées de mallettes de téléconsultation, en lien avec les médecins.

Dans deux pharmacies du département, à Saint-Yorre et depuis peu au Donjon, la téléconsultation se fait même depuis une cabine. Hélène De Combredet, la pharmacienne, a opté pour cette solution pour rassurer ses patients et soulager les médecins qui ne sont plus que deux, pour un bassin de vie de 4.000 habitants.

La pharmacie du Donjon, dans l'Allier, vient de s'équiper d'une cabine de téléconsultation. © Radio France - Juliette Micheneau