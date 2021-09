"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour relancer l'économie du pays

L'épidémie de coronavirus et les différents confinements ont mis à mal des pans entiers de l'économie française. Avec les aides de l'État, au prix d'une dette publique considérable, l'économie du pays montre des signes d'optimisme, mais certains secteurs restent très affaiblis. Comment relancer l'économie du pays ? Quelles solutions pour lutter contre le chômage et favoriser le pouvoir d'achat de tous ? Comment les entreprises doivent-elles évoluer face aux défis de demain ?

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.