Ma France 2022 - Santé en Limousin : comment Saint-Sornin-Leulac fait face à l'absence de médecin généraliste

Comme chaque semaine jusqu'au 1er tour de l'élection présidentielle dans un peu plus de 15 jours, France Bleu Limousin met en avant un grand thème de société. Ce jeudi, nous parlons santé et déserts médicaux. A Saint-Sornin-Leulac dans le nord de la Haute-Vienne, le médecin généraliste a pris sa retraite en juin dernier. Pour les habitants de cette commune de quelques 570 âmes, les médecins les plus proches sont maintenant à 8 kilomètres à Chateauponsac et à 12 kilomètres à Magnac-Laval où le dernier médecin généraliste va aussi partir à la retraite à la fin du mois de mars.

Ils peuvent venir ici et avoir une consultation en ligne

La mairie de Saint-Sornin-Leulac a donc proposé au pharmacien d'installer une borne de téléconsultation. "On a décidé d'en prendre une pour que les patients puissent avoir un service médical. Ça ne remplace pas un médecin traitant mais pour de petites pathologies, pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou ne peuvent pas l'avoir le jour même, ils peuvent venir ici et avoir une consultation en ligne" explique le pharmacien Daniel Domenger qui paye un loyer mensuel de 200 euros notamment grâce à des subventions de la Sécurité Sociale et de l'Agence Régional de Santé. Sachant que les téléconsultations sont remboursées à 100% par la sécu jusqu'en juillet.

Des bornes avec tout le matériel pour une consultation classique

Les téléconsultations se font dans cette petite salle dans l'arrière boutique de la pharmacie © Radio France - Jérôme Ostermann

Pour y avoir accès, les patients doivent se présenter avec leur carte vitale, un téléphone portable et une carte bleue. Une borne composée d'un écran, d'une web cam pour communiquer en ligne avec un médecin et de tout le matériel pour une consultation classique. "Il y a un otoscope, un dermatoscope, un stéthoscope, un tensiomètre, un oxymètre et un thermomètre" détaille Sandrine Guillemot, préparatrice en pharmacie à Saint-Sornin-Leulac. "Tout cela est à disposition du patient. Le médecin demande au patient de prendre sa température ou encore sa tension. Si besoin, on peut-être là pour aider la personne à le faire" rassure-telle.

Elle a fait une téléconsultation et en fait, elle avait une méningite

Une borne de téléconsultation qui n'a pas vocation à remplacer les médecins généralistes mais plutôt à les soulager et à dépanner alors que les cabinets alentours sont souvent saturés. Pour le moment, il ne sert pas très souvent mais dès la 1ère utilisation, il a peut-être permis de sauver une vie. "Une routière est venue. Elle avait très mal à la tête. Elle n'en pouvait plus. Elle a fait une téléconsultation et en fait, elle avait une méningite. Le docteur lui a envoyé tous les symptômes avec une demande d'hospitalisation. Nous avons appelé le 15 qui a envoyé les pompiers et elle a été hospitalisée au CHU de Limoges" fait savoir le pharmacien pour qui cet outil "n'est pas la panacée et ne remplace pas le contact humain" mais a une véritable utilité.

Une société privée a peut-être trouvé un médecin généraliste pour la commune

Tout le matériel nécessaire à une consultation classique est à disposition des patients © Radio France - Jérôme Ostermann

Un outil qui n'empêche pas la mairie de tout faire pour trouver un nouveau médecin généraliste. Sachant que le maire Didier Pinel n'est autre que l'ancien médecin de la commune. Après 41 ans de bons et loyaux services, il a pris sa retraite en juin dernier. Il vient peut-être de trouver son remplaçant. "Ce confrère est tout à fait d'accord pour se partager entre deux communes et donc soulager les confrères qui exercent toujours à Chateauponsac et à me remplacer à Saint-Sornin-Leulac pour continuer d'avoir une couverture sanitaire décente. Après avoir exercé en Espagne et en Irlande, il veut s'installer en France dans une région à la campagne. On lui a fait parvenir des vidéos. Il est emballé. Je pense que ça devrait aboutir" se réjouit Didier Pinel.

On ne soldera la totalité qui si le confrère s'installe et reste un certain temps

Mais ce contact n'est pas tombé du ciel. C'est une société privée qui l'a trouvé. "On a été aidé par une société spécialisée dans la recherche de confrère et qui y travaillait depuis plusieurs mois. On a payé qu'une 1ère partie lors d'une 1ère rencontre en visioconférence. On ne soldera la totalité qui si le confrère s'installe et reste un certain temps. Selon moi, une durée intéressante, c'est au moins 2 à 3 ans. On peut y arriver. On désespérait un petit peu de se retrouver comme beaucoup d'autres communes. On a eu cette chance d'avoir ce contact grâce à cette entreprise spécialisée" explique Didier Pinel qui aura remué ciel et terre pour qu'il y ait à nouveau une offre de soin acceptable dans cette petite commune rurale du Limousin.