"Ma mère avait des bleus sur le corps" : un EHPAD de la Vienne visé par une enquête, la direction réagit

C'est dans les colonnes de La Nouvelle République, qu'une ancienne aide-soignante dénonce ce vendredi 22 juillet des dysfonctionnements dont elle aurait été témoin dans la maison de retraite de "La Pierre Meulière" de Vouneuil-sur-Vienne. Des propos qui suscite évidemment beaucoup de réactions.

Une enquête menée par le département de la Vienne

Le mercredi 13 juillet, des agents du département ont mené des investigations au sein de la maison de retraite. Pour l'instant, la direction des solidarités ne communique pas. Le directeur de l'EHPAD, Sylvain Fourgeaud, assure de son côté qu'ils ont visité l'établissement toute la journée, interrogeant des salariés, des résidents, des familles. "Ils ont évoqué un résultat 'sous quinzaine', précise-t-il. Pour l'instant, on attend. Mais les salariés sont sous le choc, comme moi."

On n'est pas parfait, on est humain, mais je pense sincèrement que nous faisons notre travail le mieux possible"", Sylvain Fourgeaud

L'établissement de "La Pierre Meulière" à Vouneuil-sur-Vienne. © Radio France - Fanny Bouvard

Une famille parle aussi de "négligences"

Depuis l'enquête, le directeur reçoit beaucoup de familles, beaucoup de questions. "C'est normal, reconnaît-il, sous son masque COVID. On s'inquiète tous pour les gens qu'on aime. Souvent les proches placent leurs séniors ici à contrecœur et culpabilisent aussi. Nous sommes compréhensifs et attentifs à ça".

Béatrice Marciano, elle, estime justement que le dialogue n'a pas été assez facile avec l'établissement. En juillet 2021, elle place sa mère à "La Pierre Meulière". Elle attrape le COVID en août, en même temps que de nombreux résidents. Mais elle décède début septembre. "On l'a vu se dégrader en 10 jours. A 93 ans, c'était déjà quelqu'un de mince, mais elle a perdu très vite. On a le sentiment que certains de ses compléments alimentaires ne lui ont pas été donnés. Et puis, il y a eu des hématomes, des bleus sur la figure. Ca veut dire qu'on l'avait laissée tomber". Béatrice Marciano évoque un flottement dans lors d'un changement de direction et de difficultés à avoir des réponses à ces questions.

Sur ce point, Sylvain Fourgeaud, préfère ne pas répondre directement. "Je n'ai pas la maîtrise du dossier médical de cette patiente, souligne-t-il, mis au courant du témoignage quelques minutes avant. Mais je peux vous assurer que nos équipes font le maximum. Nous avons toujours respecter les règles d'isolement COVID. Mais nous avons perdu des patients tombés malades et parfois porteurs d'autres pathologies."