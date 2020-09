Certains Ehpad en France sont obligés de suspendre les visites ou de se reconfiner face à des cas de coronavirus. Selon une habitante d'Equeurdreville, ce n'est pas sans conséquences. Elle a perdu sa mère début septembre, "à cause du confinement."

"Ma mère s'est laissée mourir à cause du confinement dans son Ehpad", témoigne une Manchoise

"Le personnel de l'Ehpad nous l'a dit : elle n'a pas compris qu'on ne puisse plus venir lui rendre visite", raconte Catherine. Cette habitante d'Equeurdreville a perdu sa mère début septembre. "Elle s'est laissée mourir, ce sont les dégâts collatéraux du confinement", ajoute-t-elle.

Lors des assises nationales des Ehpad à Paris ce mercredi 16 septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu : "la situation actuelle commande la plus grande vigilance", en appelant à "mesures proportionnées à la situation" de chaque établissement. Selon la Manchoise, les visites sont essentielles pour le bien des résidents.

"Elle a cessé de s'alimenter"

"Elle était atteinte de la maladie de Parkinson, on a vu son état se dégrader et on a reçu une première alerte en juin", précise-t-elle. "Sa seule joie, c'était quand elle nous voyait. Petit à petit, elle a cessé de s'alimenter."

Catherine s'accroche désormais à son deuxième parent. "Il me reste mon papa, la seule chose qui va nous maintenir en vie, c'est qu'on puisse l'entourer, le voir. Je préfère prendre le risque qu'il attrape malheureusement le covid plutôt que de le laisser partir tout seul."