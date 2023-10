"Ma sœur, c'est un super modèle " : à Bourges, la sœur du prix Nobel, Anne L'Huillier, est très fière

C'est un Prix Nobel dont l'annonce a été suivie de près à Bourges : le prix Nobel de physique a été remis à un trio composé notamment de la scientifique française Anne L'Huillier. Cette dernière a des attaches avec le Cher, puisque sa sœur, dont elle est très proche, réside et travaille à Bourges. Cette dernière, Françoise L'Huillier, est très fière de son aînée, et parle d'un "super modèle" pour les femmes, minoritaires dans le domaine scientifique. Anne L'Huillier est la cinquième femme a recevoir cette récompense dans le domaine de la physique; elle est récompensée pour des travaux menés avec deux autres scientifiques sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.

"C'est un des plus beaux jours de ma vie"

Depuis Bourges, Françoise L'Huillier a suivi de près la remise du prix Nobel de physique. "J'étais à l'affût, parce qu'elle [sa sœur, NDLR] a eu des prix très importants qui sont considérés comme l'antichambre du prix Nobel très récemment" explique Françoise L'Huillier. Elle cite en exemple le prix Wolf, un peu moins connu du grand public, mais pourtant prestigieux, obtenu en février 2022 par sa sœur. "On savait qu'elle était nobélisable cette année" poursuit Françoise L'Huillier, ravie de voir sa grande sœur récompensée par un Nobel. "C'est l'un des plus beaux jours de ma vie (...) J'étais complètement fébrile, je tremblais, j'étais trop contente pour elle, vraiment (...) J'ai une confiance absolue en ma sœur (...) elle a toujours réussi ce qu'elle a entrepris, donc j'y croyais. Mais bon, après c'est la fois du charbonnier" reconnaît dans un grand sourire Françoise L'Huillier.

Un modèle pour les femmes, encore minoritaires dans le domaine scientifique

Françoise L'Huillier est seulement la cinquième femme à être récompensée d'un prix Nobel de physique. Une récompense importante également en termes de symbolique, dans un milieu encore assez réservé aux hommes. "Ca fait partie des combats de ma sœur : de dire justement qu'il n'y a pas assez de femmes dans les carrières scientifiques" explique Françoise L'Huillier, qui partage d'ailleurs ce combat, puisque lorsqu'elle est arrivée à Bourges, elle était l'unique femme radiologue; "maintenant on est presque autant de femmes que d'hommes, et je trouve ça formidable". Dans le domaine de la physique en revanche, on est encore loin de cette parité. "Ce qu'elle dit ma sœur, c'est que les petites filles, justement, manquent de modèles, et qu'il faut des modèles pour que ca se réalise, pour qu'elles aient envie de faire ça. Et c'est vrai que ma sœur c'est un super modèle" ajoute, très fière, Françoise L'Huillier.