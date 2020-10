Emmanuel Macron met en avant les mesures prises en Mayenne contre le coronavirus

C'est un nouveau tour de vis et des restrictions supplémentaires qui ont été annoncés par Emmanuel Macron ce mercredi soir pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Si la Mayenne n'est pas concernée par des mesures de couvre-feu, comme c'est le cas en Ile-de-France et huit métropoles, c'est peut-être grâce aux mesures prises dès cet été, lors du premier regain du nombre de cas dans le département.

C'est ce que sous-entend le chef de l'Etat dans son interview sur TF1 et France 2 : "le couvre feu est une mesure pertinente, on l'a vu en Guyane. Mais le ralentissement des contacts sociaux, c'est ce qui nous a permis d'être efficaces en Mayenne et en Guadeloupe", a indiqué Emmanuel Macron.

Port du masque généralisé

Dès le début du mois d'août, des mesures avaient été prises dans le département alors que les indicateurs de la situation sanitaire se dégradaient. Le masque est alors devenu obligatoire dans 69 communes, avant d'être étendu à 137 communes au total il y a quelques jours.

Comme dans tout le pays, le président de la République appelle tout de même les Mayennais à respecter désormais "la règle des 6" : "on essaie quand on invite des amis de ne pas être plus de six à table, de ne pas se regrouper à plus de six dans la rue", préconise Emmanuel Macron. Une recommandation plus qu'une contrainte, jugée "difficile à respecter" voire "irréalisable" par les habitants de Laval rencontrés ce mercredi soir.