Magescq : fermeture de l'école primaire pour une semaine après plusieurs cas de Covid

Fermeture de l'école primaire de Magescq, située avenue du Marensin, pour une semaine. Le 18 mai, la préfecture des Landes a publié un arrêté préfectoral actant la fermeture de l'école à partir de ce mercredi 18 au mercredi 26 mai inclus.

Cela faisait plusieurs semaines que des classes étaient successivement fermées en raison de cas de Covid diagnostiqués. Un nouveau protocole sanitaire s’applique dans les écoles depuis le 26 avril, et dans les collèges et lycées à partir du 3 mai. La règle est la suivante : il suffit d’un élève diagnostiqué positif au Covid-19 pour que la classe soit fermée, et ce quel que soit le variant identifié.

"Il fallait endiguer cette propagation" selon l'inspection académique, d'où cette décision de fermer l'école pour rompre les chaînes de contamination.

L'école primaire de Magescq regroupe dix classes. Environ 250 élèves resteront donc à la maison pour une semaine.