Maintenir une activité physique, c'est primordial durant le confinement

Depuis le début du confinement , il y a plus d’un mois , nous sommes tous incités a pratiquer une activité physique durant l’heure qui est autorisée chaque jour pour le faire.

Il y a ceux qui transforment ça… a fond…. en séance d’entrainement sportif et puis il y a les autres… la majorité d'entre nous sans doute….. qui pratiquent pleins d'autres formes d’activités, beaucoup plus calmes, mais tout aussi utiles pour notre forme.

L'activité physique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que le sport. quand on fait son jardin par exemple ou que l,on va se promener avec les enfants c'est une activité physique qui compte contrairement a ce qu'on peut croire

Cette activité physique en tout cas est essentielle en ce moment pour notre équilibre.

Elle est bénéfique à plusieurs niveaux, ça permet de diminuer le niveau de stress et d'anxiété, c’est donc absolument essentiel de maintenir un niveau d’activité régulier. Grâce au faite qu’on a eu l’autorisation de sortir une heure par jour de son confinement, je pense que la majorité des gens le vivent bien. C’est une excellente décision du gouvernement que de faire ça, sinon les conséquences auraient été dramatique pendant le confinement et après le confinement.

Faudra t-il essayer de maintenir cette activité après le 11 mai ?

Ce serait paradoxal que le confinement imposé aux gens incite la population a augmenter son activité physique j’en suis pas totalement convaincu. En tout cas ce confinement devrait nous amener à réfléchir sur la place de l’activité physique dans la société.En France en particulier , on assimile ça à de l’amusement en France et il n’y a aucune réflexion autour de l’importance en matière de santé publique y compris de désengorgement des hôpitaux.

Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, j’ai travaillé pendant cinq ans au Canada et je peux vous dire que l’exercice physique là-bas est pris beaucoup plus au sérieux que chez nous.

C’est une histoire de prévention en fait, les gens qui sont en forme vont moins se faire soigner.

Non seulement ils se sentiront mieux, mais ce sera même une histoire d’économie Quand on va moins dans les hôpitaux, ça coûte moins cher et certaines études montrent même qu’ils sont même plus productifs au travail, moins fatigués. Malheureusement en France on a pas encore pris conscience de ça.