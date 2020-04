Coronavirus : l'AMF du Puy-de-Dôme en soutien aux maires du département

C'était ce mercredi matin la première livraison et la première réception pour les maires concernés.

La délégation puydômoise de l'AMF, l'association des maires de France, a commencé à distribuer aux maires du département des masques chirurgicaux qu'elle a commandés. La réception s'est déroulée dans la Chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand.

"Avec l'AMF au niveau national, nous avons pu commander, pour les maires du département,150 000 masques et une première livraison de 30 000 s'est effectuée ce mercredi" détaille Pierrette Daffix-Ray, présidente de l'association des maires du Puy-de-Dôme.

Les maires ont donc passé leur commande et certains ont donc pu réceptionner leurs premiers masques. Deux autres livraisons seront effectuées d'ici mi-mai.

150 000 masques commandés

"C'est très important pour nous, cela va nous permettre de protéger nos commerçants, nos agents municipaux qui vont devoir retourner à l'école bientôt mais aussi les personnes isolées, âgées" explique Vincent Challet, maire de Sauxillanges, commune de 1 300 habitants, au sud-est de Clermont-Ferrand, venu aussi récupérer les masques pour une commune voisine.

150 000 masques chirurgicaux au total ont été commandés © Radio France - Olivier Vidal

"Un soutien très apprécié" se félicite Pierrette Daffix-Ray. "On soutient ces maires, certains très isolés, qui se débrouillent comme ils peuvent face à ce contexte inédit."

L'AMF du Puy-de-Dôme qui livrera très prochainement également du gel hydroalcoolique.