Maires ruraux et professionnels de santé alertent sur l'aggravation des déserts médicaux

"Notre système de santé est en danger", alertent des maires ruraux, des fédérations de professionnels de santé, des associations et des syndicats dans une déclaration commune adressée à Jean Castex. Le Premier ministre a ouvert ce vendredi 24 septembre le congrès de l'Association des maires ruraux à Villevallier, dans l'Yonne.

Médecins, infirmiers, ambulanciers, urgentistes et maires des petites communes de moins de 3.500 habitants estiment que le système de santé a été "mis à mal par 30 ans de choix politiques inappropriés et par une désertification sanitaire qui ne cesse de s'étendre". Lutter contre les déserts médicaux est une _"urgence absolue"_, selon les signataires de cette lettre ouverte.

La crise des déserts médicaux s'aggrave

D'après une étude de l'association des maires ruraux, un Français sur dix n'a plus de médecin traitant et "800.000 de nos concitoyens sont à plus de 30 minutes d’une équipe mobile d’urgence et de réanimation et 6 millions vivent à plus de 30 minutes d’un service d’urgence, dont 75 % en milieu rural".

"Aucun secteur n’est épargné", soulignent les signataires, et tous les départements sont concernés. Ces déserts médicaux en milieu rural engendrent des retards de diagnostics, de traitements. Certains malades renoncent même à se faire soigner. Résultat, l'écart se creuse sur l'espérance de vie : deux ans de moins à la campagne par rapport à la ville. "Face à l’urgence absolue et la gravité de la situation", les signataires du texte s'adressent à l'actuel gouvernement mais aussi à tous les candidats à la présidentielle pour trouver des solutions pérennes.